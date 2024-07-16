Euroclear сообщил НРД, что разблокировка связанных с США активов теперь требует и лицензии OFAC

Ранее для этого нужно было лишь разрешение Минфина Бельгии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) после попадания под американские санкции получил от бельгийского депозитария Euroclear уведомление о том, что для разблокировки активов, связанных с США, помимо лицензии от министерства финансов Бельгии, теперь требуется и разрешение Управления по контролю над иностранными активами Минфина Соединенных Штатов (OFAC).

"Клиенту необходимо самостоятельно определить в каждом конкретном случае, применимо ли общее разрешение (генеральная лицензия) OFAC или должно быть предоставлено индивидуальное разрешение на разблокировку активов", - говорится в информации на сайте НРД.

OFAC 12 июня внесло Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий в санкционный список. OFAC также выдало лицензию на сворачивание операций с МосБиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Еврокомиссия в начале октября 2022 года опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран - членов ЕС могли разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов.

Председатель правления НРД Виктор Жидков в декабре 2023 года говорил, что лицензии на разблокировку замороженных активов клиентов от европейских регуляторов получили два российских профучастника. "По нашему опросу среди клуба защиты прав инвесторов, 24 профучастника подали на разблокировку собственных активов. Результат - ноль. И 27 профучастников подали на разблокировку клиентских активов. Результат - две лицензии получены", - сказал он, не назвав при этом, какие именно профучастники получили лицензии.

Жидков отмечал, что этот процесс еще не завершен. "Скорость обработки лицензий не очень высокая из-за крайне малого ресурса, который был выделен на этот процесс. И явно какое-то количество лицензий просто не было финализировано", - говорил он.