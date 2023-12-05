Procter & Gamble спишет стоимость активов на $2-2,5 млрд в рамках реструктуризации бизнеса

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Procter & Gamble Co. (P&G) спишет стоимость активов на общую сумму $2-2,5 млрд в 2024 и 2025 фингодах.

Как говорится в пресс-релизе P&G, компания намерена реструктуризировать операции в ряде стран, включая Аргентину и Нигерию, из-за сложных макроэкономических условий. Потенциальные списания, связанные с этим, она оценивает в $1-1,5 млрд после уплаты налогов.

Хотя сроки завершения программы реструктуризации бизнеса еще не определены, компания ожидает в данный момент, что связанные с ней издержки будут отражены в результатах за текущий фингод, завершающийся 30 июня 2024 года, а также за следующий фингод.

Первая часть списаний будет отражена уже в отчете за текущий квартал, который завершится 31 декабря 2023 года.

P&G также спишет стоимость нематериальных активов, полученных ею в рамках сделки по покупке Gillette в 2005 году, говорится в пресс-релизе. Сумма списаний в этом случае составит порядка $1 млрд после уплаты налогов.

Акции P&G теряют в цене 2,4% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость опустилась на 2%.