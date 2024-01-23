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Квартальная прибыль Procter & Gamble упала на 12% из-за разовых списаний

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, сообщила о снижении чистой прибыли во втором квартале 2024 финансового года (октябрь-декабрь 2023 года) на 12% из-за разовых списаний.

Чистая прибыль P&G в отчетный период составила $3,47 млрд, или $1,4 в расчете на акцию, против $3,93 млрд, или $1,59 на акцию, годом ранее. В октябре-декабре P&G списала стоимость нематериальных активов, полученных ею в рамках сделки по покупке Gillette в 2005 году на $1,3 млрд.

Прибыль P&G без учета разовых факторов во втором финквартале увеличилась на 16%, до $1,84 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $1,7 на акцию.

Квартальная выручка компании повысилась на 3%, до $21,44 млрд при среднем прогнозе рынка в $21,48 млрд. Органический рост выручки (без учета покупки/продажи активов и изменения курсов обмена валют) в отчетном квартале составил 4%. При этом цены повысились на 4%, а объем продаж уменьшился на 1%.

Продажи косметических и парфюмерных средств P&G во втором финквартале выросли на 1% (до $3,85 млрд), товаров для домашних животных - на 6% (до $1,73 млрд), товаров для здоровья - на 4% (до $3,17 млрд), хозяйственных товаров - на 5% (до $7,42 млрд). В категории товаров для детей и личной гигиены показатель увеличился на 2% (до $5,15 млрд).

В прошедшем финквартале P&G вернула акционерам в общей сложности $3,3 млрд, в том числе $2,3 млрд за счет выплаты дивидендов и $1 млрд через обратный выкуп акций.

Компания сохранила прогноз повышения выручки в 2024 фингоду на уровне 2-4%, органического роста продаж - на 4-5%.

P&G пересмотрела прогноз чистой прибыли в расчете на акцию на этот фингод с учетом списания активов, теперь она ожидает, что показатель будет на уровне предыдущего года или ниже его не более чем на 1%. Ранее она прогнозировала рост на 6-9%.

В то же время прогноз повышения прибыли без учета разовых факторов на текущий фингод скорректирован до 8-9% с 6-9%, то есть до $6,37-6,43 на акцию (прогноз аналитиков - $6,41 на акцию).

За последние 12 месяцев капитализация P&G выросла на 4,3%.

Procter & Gamble P&G Gillette США
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