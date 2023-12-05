Индекс МосБиржи вырос на 0,5% к 3130 пунктам на фоне ослабления рубля

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций демонстрировали смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, поддержку "быкам" оказала подорожавшая вечером нефть (Brent поднялась к $79 за баррель после просадки днем в район $77,2 за баррель).

Индекс МосБиржи поднялся в район 3130 пунктов на фоне ослабления рубля, хотя в начале торгов индикатор падал ниже 3100 пунктов. Локомотивом роста выступили котировки Сбербанка (+1,3%) в преддверии "Дня инвестора" с анонсом стратегии банка, в то время как бумаги остальных финкомпаний подешевели.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5%, до 3129,33 пункта (утром индекс падал к 3090 пунктам), индекс РТС снизился на 1% до 1066,13 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 2,4%.

К 18:50 доллар дорожал на 1,57 рубля, до 92,5 рубля.

Подорожали Сбербанка (+1,3% и +1,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%, до 7223,5 рубля), "Северстали" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), Polymetal (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Норникеля" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Яндекса" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%).

Акционеры "ЛУКОЙЛа" на внеочередном собрании во вторник утвердили дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 17 декабря.

Чистая прибыль НК по МСФО за январь-июнь 2023 года составила 564,1 млрд рублей. В то же время компания не раскрыла показатель свободного денежного потока (free cash flow, FCF), который является базой для расчета дивидендов. По итогам 9 месяцев 2022 года "ЛУКОЙЛ" выплатил дивиденды в размере 256 рублей на акцию, а суммарный размер дивидендов за прошлый год составил 694 рублей на акцию.

Подешевели расписки TCS Group (-2,4%), бумаги ВТБ (-1,8%), расписки OZON (-1,3%), акции "Русала" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,1% "префы"), "РусГидро" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи во вторник опускался ниже отметки 3100 пунктов, но в течение дня улучшил позиции и вышел в "плюс".

На стороне покупателей были слабость рубля и стабилизация цен на нефть. Давление на отечественные акции оказывали ожидания повышения ключевой ставки на предстоящем заседании Банка России и негативный внешний фон. При этом макростатистика дня была преимущественно позитивной: ноябрьские индексы деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая (от Caixin) и еврозоны превысили прогнозы аналитиков.

В среду интерес представляют розничные продажи в еврозоне за октябрь, число созданных рабочих мест в частном секторе (ADP) в США в ноябре и торговый баланс. В среду состоится "День инвестора" Сбербанка, будет представлена Стратегия-2026. Также в среду закрывается книга приема заявок для участия в SPO "Софтлайна". С учетом локально подавленного сантимента в ближайшие сессии наиболее вероятен боковой формат движения рынка. Прогноз по индексу МосБиржи на 6 декабря - 3085-3200 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции "НОВАТЭКа" подорожали на информации о том, что экспорт СПГ в Европу в ноябре, по данным Kpler, достиг рекордных 1,75 млн тонн (предыдущий максимум на уровне около 1,74 млн тонн был установлен в декабре 2022 года). Polymetal продолжает колебания вместе с котировками золота. Распродажа в расписках "Русагро" (-0,4%) обусловлена сообщениями Российского зернового союза о падении экспорта зерна в ноябре на 37% г/г, до 4,017 млн тонн.

Нефть марки Brent вновь не может сформировать уверенное движение, котировки североморской нефти до конца торгов во вторник останутся в пределах $76,6-82,5 за баррель, считает Чернов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рубль во вторник ускорил ослабление, при этом Минфин сообщил, что с 7 декабря уменьшит ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу в 2,5 раза (до 11,7 млрд рублей).

Зарубежные фондовые площадки во вторник не показывали единой динамики. Наибольший рост наблюдался на европейском рынке, который, очевидно, более уверен в завершении цикла повышения процентных ставок в регионе, нежели американский. Индексы МосБиржи и РТС отступили от минимумов дня, а рублевый индикатор вновь вернулся выше поддержки 3110 пунктов во многом благодаря отскоку от локальных минимумов акций Сбербанка и "ЛУКОЙЛа". В среду Сбербанк проведет "День инвестора", и если руководству эмитента удастся приятно удивить участников, как минимум краткосрочную поддержку ощутит весь рынок. В обратном случае риски развития среднесрочного снижения в РФ возрастут, считает Кожухова.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, повторный с начала недели отскок индекса МосБиржи из-под отметки 3100 пунктов дает надежду на то, что линия этого рубежа будет сильной поддержкой.

Сектор нефти и газа смог немного восстановить свои позиции, что благотворно сказалось на всем рынке. Нефть Brent тем временем продолжает колебания вокруг $78 за баррель, что внушает некоторый оптимизм относительно рождественского ралли в данном активе. Бумаги "ЛУКОЙЛа" подорожали на фоне одобрения акционерами дивидендов за 9 месяцев. Также поддержку акциям нефтяников оказало ослабление рубля.

На "Мосбирже" резко подорожали акции VEON (+22%), из-за чего биржа проводила дискретный аукцион. Вероятно, что разгон этих бумаг идет под идею возможной оферты после смены юрисдикции, считает аналитик.

Наиболее сильную поддержку нефти во вторник оказало заявление министра энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии о том, что добровольные ограничения добычи в ОПЕК+ могут сохраниться дольше, чем I квартал 2024 года. Тем не менее, слабость экономик Китая и Европы не позволяет уверенно ожидать роста спроса на сырье. Плюс ко всему прочему агентство Moody's снизило прогноз по суверенному рейтингу КНР до "негативного", отмечает Кочетков.

В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), однако нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, DAX растут на 0,4-0,7%, FTSE просел на 0,5%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,5%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в ноябре увеличился до 51,5 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный подъем - до 51 пункта. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе. Сводный PMI поднялся до 51,6 пункта против 50 пунктов в октябре. Аналитики ожидали роста до 51,2 пункта.

Резервный банк Австралии ожидаемо оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых - максимальном с января 2011 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре вырос до 52,7 пункта по сравнению с 51,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал менее существенное повышение - до 52 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

Основным событием этой недели станет публикация данных по рынку труда США за ноябрь, которые могут существенно изменить прогнозы рынка в отношении будущей динамики процентных ставок.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены подросли после обновления минимумов с середины ноября на опасениях, что страны ОПЕК+ не будут в полной мере соблюдать взятые на себя обязательства по сокращению добычи. К 18:50 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на 0,5%, до $78,37 за баррель (-1,1% в понедельник), январские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5%, до $73,42 за баррель (-1,4% накануне).

Нефть подорожала в преддверии публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США на прошлой неделе. Рынок в среднем ожидает падения резервов на 2,267 млн баррелей после снижения на 817 тыс. баррелей неделей ранее, отмечает Trading Economics. В среду официальные данные обнародует Минэнерго США.

Президент Владимир Путин 6 декабря в ходе визита в Саудовскую Аравию проведет переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Предполагаем предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках ОПЕК+", - сказал Ушаков журналистам, добавив, что "достаточно плотная российско-саудовская координация в этом формате является надежной гарантией сохранения стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке".

На прошлой неделе отдельные страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. В том числе Саудовская Аравия снизит производство на 1 млн б/с, Россия - на 300 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подорожали акции VEON (+22%), банка "Санкт-Петербург" (+7,8% и +16,3% "префы"), ПАО "Диод" (+7,5%), "Трубной металлургической компании" (+6,1%), "Соллерса" (+5,4%), "М.Видео" (+5,3%), расписки Globaltrans (+4%), бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (+3,8%), "Совкомфлота" (+3,4%).

Подешевели акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-10,8%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-8,4%), ПАО "Россети Кубань" (-7,8%), "Камчатскэнерго" (-7,8%), ПАО "Бурятзолото" (-7,7%), ПАО "Ютэйр" (-6,8%), ПАО "Россети Сибирь" (-6,7%), "Ижстали" (-6,6%), МКФ "Красный Октябрь" (-6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,21 млрд рублей (из них 10,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,55 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,12 млрд рублей на акции "Газпрома").