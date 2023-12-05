Менеджмент Latvijas gaze продолжит выкупать акции у "Газпрома", Uniper и Itera Latvija

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правления AS Latvijas gaze Айгар Калвитис, члены правления компании Элита Дреймане и Эгил Лапсалис совместно с Rietumu banka продолжат процесс выкупа ее акции у основных акционеров в рамках management buy out (MBO).

"Команда по выкупу Latvijas gaze собственным менеджментом мобилизует финансирование для следующего этапа. Компания специального назначения SIA Energy Investments, основанная членами правления Latvijas gaze, продолжает процесс MBO, в рамках которого планируется приобрести акции у основных акционеров эмитента", - говорится в биржевом сообщении газовой компании.

Члены правления Latvijas gaze Калвитис, Дреймане и Лапсалис через Energy Investments в конце ноября приобрели 28,97% акций компании у инвестфонда Marguerite Gas II (Люксембург).

"В рамках этого процесса достигнуто соглашение с нынешним финансистом сделки Rietumu Banka о следующих шагах. Чтобы привлечь средства, Energy Investments продала акции эмитента, приобретенные на первом этапе выкупа, Rietumu banka как финансисту с правом обратного выкупа. Контракт на отчуждение финансовых инструментов предусматривает условия обратного выкупа сроком на три года (. . .) В течение указанного периода Rietumu Banka будет инвестором и полноправным акционером Latvijas gaze", - отмечается в сообщении.

В настоящее время крупнейшими совладельцами Latvijas gaze являются российский "Газпром" (34%), Rietumu banka (28,97%), германская Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (16%).

"Мы рады возможности продолжить процесс достижения амбициозных целей MBO. Соглашение с Rietumu banka позволит команде MBO выкупить акции Latvijas gaze у нынешних крупных акционеров в относительно короткие сроки и сделает компанию флагманом энергетического рынка, контролируемым отечественным капиталом. Более того, мы уверены, что выкупим акции у нашего финансиста менее чем через 3 года", - приводится в сообщении комментарий Калвитиса.

Основанная в 1991 году Latvijas gaze является одним из лидеров энергетического рынка стран Балтии, обеспечивает оптовую продажу природного газа коммерческим клиентам в Латвии, Эстонии, Литве и Финляндии.