"СПБ биржа" начала подготовку к обмену замороженных в 2022 г. активов инвесторов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" и участники рынка начали подготовку к обмену заблокированных в 2022 году активов российских инвесторов на средства нерезидентов со счетов типа "С", который предусматривается указом президента №844, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

"В этой связи расчетный депозитарий "СПБ биржи" с 1 декабря принимает поручения от участников торгов (брокеров) на перевод иностранных ценных бумаг только внутри НРД, вышестоящего депозитария для СПБ банка", - сказали в пресс-службе.

Речь идет об иностранных бумагах, которые были обособлены в 2022 году и находятся на неторговых разделах, уточнил представитель "СПБ биржи". "В цепочке хранения таких бумаг присутствует НРД и вышестоящие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream. Именно эти бумаги участник торгов может перевести внутри НРД со счетов расчетного депозитария СПБ банк на собственные счета в том же НРД. К депозитарным операциям для целей обмена согласно указу №844 тариф за вывод ценных бумаг не применяется", - добавили в пресс-службе.

Указ президента РФ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" по созданию условий для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов был подписан 8 ноября. В соответствии с ним нерезиденты могут выкупить заблокированные иностранные ценные бумаги за счет средств на своих счетах типа "С".

Сделки будут заключаться "путем проведения торгов". Выкупаемые нерезидентами иностранные бумаги будут зачисляться на специальные транзитные счета депо, открытые российскими депозитариями на их имя. Затем эти бумаги на основании поручений нерезидентов будут списываться на счета, открытые в иностранных организациях. Указ ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тыс. рублей.

Ранее в декабре замминистра финансов РФ Иван Чебесков говорил, что под действие этого указа могут подпасть и заблокированные активы инвесторов на "СПБ бирже".

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внес "СПБ биржу" в санкционный список. После этого торги иностранными бумагами на ней были приостановлены. Также OFAC выпустил лицензию на сворачивание операций с "СПБ биржей" в срок до 31 января 2024 года. Сейчас биржа вместе с международными юристами работает над сценариями действий для разблокировки активов.