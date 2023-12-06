Акции Сбербанка на фоне "Дня инвестора" дешевеют на 2,8%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Акции Сбербанка, разогретые накануне перед "Днем инвестора", в среду корректируются на "Мосбирже" вниз, теряя в цене 2,8%.

К 11:13 среды котировки обыкновенных ценных бумаг Сбербанка опустились на 2,8% к закрытию вторника (до 271,78 рубля за штуку), привилегированные акции подешевели к этому моменту на 2,76% (до 271,45 рубля за штуку). Накануне эти ценные бумаги подорожали за сессию на 3,2-3,3%.

Согласно новой стратегии развития до 2026 года Сбербанк планирует выплачивать дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли, заявил глава банка Герман Греф на "Дне инвестора".

"Мы должны обеспечить достаточность нашего капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3%, и мы должны будем обеспечить высокий уровень выплаты дивидендов - на уровне 50% нашей прибыли. Мы обеспечим развитие нашей экосистемы, рост эффективности и скорости нашей организации", - сказал глава банка.

При этом Сбербанк в ближайшие три года планирует показывать рентабельность капитала свыше 22%, добавил Греф.