Глава РФПИ отметил привлекательность экономики РФ в 2023 году для зарубежных инвестиций

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в 2023 году повышает привлекательность страны для зарубежных инвестиций, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он сказал это журналистам "на полях" визита президента Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

"Мы видим, что российская экономика себя очень хорошо показала в этом году, никто не верил, что рост будет 3%. Это, безусловно, важнейший и мощнейший показатель роста, это является основой того, что инвесторы продолжат активно инвестировать в Россию - и Эмираты, и Саудовская Аравия, и другие страны залива", - сказал Дмитриев.

По его словам, инвестиции ОАЭ и Саудовской Аравии "являются важным примером для других стран, которые тоже будут наращиваться, мы ожидаем, в ближайшие несколько лет".

Нынешний визит Путина глава РФПИ назвал "очень важной поездкой в очень важное время" и добавил, что тема взаимных инвестиций будет высоко в повестке визита.

"Мы видим, что мы вместе будем инвестировать, мы вместе будем работать со странами глобального Юга над созидательной повесткой, над повесткой, которая объединяет наши усилия. Безусловно, то, что мы можем садиться и обсуждать наши успехи в инфраструктуре, высоких технологиях - это дает очень хорошую основу для нашего взаимодействия и по ОПЕК+, и по другим важнейшим для нас историям", - подчеркнул он.

Дмитриев также сказал, что РФПИ намерен привлечь еще 1 трлн рублей инвестиций из Саудовской Аравии в ближайшие два года.