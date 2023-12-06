РФПИ намерен привлечь еще 1 трлн рублей инвестиций из Саудовской Аравии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен привлечь еще 1 трлн рублей инвестиций из Саудовской Аравии в ближайшие два года, соответствующие договоренности достигнуты, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы с партнерами планируем увеличить наши инвестиции с Саудовской Аравией еще на триллион рублей от них в ближайшие два года", - сказал он и добавил, что РФПИ уже привлек из Саудовской Аравии инвестиции на 40 значимых проектов, 12 их которых были построены с нуля, в их числе - технопарк "Ростех-Сити" и северный дублер Кутузовского проспекта - проспект Багратиона.

"До этого они нам выделили триллион рублей, и мы этот триллион уже активно инвестировали. Мы ожидаем, в том числе в рамках наших договоренностей, что еще триллион будет вложен в ближайшие два года в российскую экономику", - сказал Дмитриев.