Сбербанк в течение трех лет прогнозирует стоимость риска на уровне 100-110 б.п

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость риска Сбербанка в 2024-2026 годах составит 100-110 базисных пунктов (б.п.), сообщил вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов.

"Мы видим, что, несмотря на снижение темпа роста ВВП, несмотря на то, мы пойдем в более рискованные сегменты, мы тем не менее прогнозируем на весь цикл следующих трех лет уровень риска на уровне, по сути, наших лучших значений текущего года – 100-110 базисных пунктов", - сказал Скворцов в рамках "Дня инвестора" Сбербанка.

В 2023 году банк прогнозирует стоимость риска в размере примерно 100 б.п.