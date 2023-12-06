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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Экспортные ж/д перевозки лесоматериалов в РФ сократились за 11 месяцев на 14,9%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Экспортные поставки лесоматериалов по сети РЖД в январе-ноябре 2023 года сократились на 14,9% до 17 млн 906,2 тыс. тонн. Об этом говорится в материалах РЖД.

Железнодорожные перевозки лесоматериалов в РФ в январе-ноябре текущего года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,4% и составили 33 млн 813,6 тыс. тонн.

Импортные перевозки лесопромышленной продукции в январе-ноябре 2023 года выросли в 1,8 раза до 333,3 тыс. тонн.

Объем транзитных перевозок увеличился в 1,9 раза, составив по итогам 11 месяцев 2023 года 1 млн 713,4 тыс. тонн.

Внутрироссийские перевозки продукции ЛПК за январь-ноябрь 2023 года сократились на 11,9% и составили 17 млн 906,2 тыс. тонн.

РЖД
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