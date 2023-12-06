ЦБ РФ видит рост случаев манипулирования на фондовом рынке

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Банк России фиксирует активизацию схем манипулирования на фондовом рынке.

Как отмечается в сообщении регулятора, повышение инвестиционной активности на организованных торгах привело к росту случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

Выявленные Банком России недобросовестные сделки, которые совершались по предварительному соглашению, имеют схожие черты: в заявках совпадают параметры цены и объема актива, они выставляются с минимальной разницей во времени и с одинаковых IP-адресов.

К основным схемам недобросовестного поведения "по договоренностям" ЦБ относит:

- передачу активов заранее известному лицу в режиме основных торгов,

- торговую активность без экономического смысла, когда в результате договоренностей одна сторона несет убыток, а вторая - получает прибыль,

- наращивание стоимости инвестиционного портфеля за определенный период для победы в конкурсе инвесторов,

- обучение трейдингу, во время которого совершаются операции на низколиквидных инструментах с заранее определенным контрагентом,

- апробирование различных сервисов и торговых стратегий (в том числе алгоритмических) с заранее известным контрагентом.

Банк России обращает внимание, что такие действия могут быть признаны манипулированием рынком в соответствии с действующим законодательством. При установлении подобных фактов по решению регулятора могут быть ограничены биржевые операции, а инвестор привлечен к ответственности.