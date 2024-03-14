НАУФОР разработала критерии для выявления сделок с признаками манипулирования

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Рабочая группа НАУФОР по вопросам противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг разработала перечень критериев для выявления сделок, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации или манипулирования рынком, говорится в сообщении ассоциации.

В НАУФОР определили пороговые значения для таких практик, как искусственное формирование стоимости финансового инструмента, совершенное группой лиц по предварительному сговору, недобросовестное выполнение обязательств маркетмейкера с целью получения вознаграждения, формирование ложного спроса/предложения участником торгов посредством выставления крупной заявки/серии мелких заявок без намерения их исполнения и др.

В частности, на недобросовестную практику "Layering" может указывать то, что количество снятых заявок клиента на покупку или продажу в основном режиме торгов превышает 100-200 для ликвидных инструментов, 50-100 для низколиквидных, 1-50 для неликвидных. При этом клиент совершил сделку противоположной направленности относительно снятий и между этими действиями прошло 90-300 секунд. О практике "Spoofing" можно говорить, если максимальный период между временем выставления отмененной заявки и выставления противоположной исполненной заявки составляет 90-300 секунд, а отношение объема исполненных заявок к объему противоположных первоначально выставленных (снятых) заявок превышает 300%.

"Критерии разработаны в целях оказания методологической помощи членам НАУФОР и исполнения ими требований законодательства и нормативных требований в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе, в части выявления потенциально нестандартных операций для юридических лиц, являющихся участниками организованных торгов", - отмечает ассоциация.