Индексы МосБиржи и РТС в первую минуту торгов снизились в пределах 0,3%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг сохранил негативный импульс среды на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent торгуется в районе $74,6 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за первую минуту просели на 0,2-0,3% на фоне стабилизации рубля, лидируют в откате акции финансовых компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2%, до 3072,1 пункта, индекс РТС снизился на 0,3%, до 1042,49 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,8%.

Доллар подешевел на копейку, до 92,82 рубля, на утренних торгах курс поднимался до 93,56 рубля.

Подешевели расписки TCS Group (-1,8%), акции "Московской биржи" (-1,6%), "Яндекса" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "РусГидро" (-1,1%), "Северстали" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,8%), Сбербанка (-0,5% и -0,3% "префы"), "Русала" (-0,5%), Polymetal (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%).

Подорожали акции "Татнефти" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций приближается к зоне принятия решения - области поддержки 3000-3050 пунктов по индексу МосБиржи, где можно будет увидеть активизацию покупателей, желающих приобрести бумаги широким спектром на отскок. К движению спекулятивно стоит присоединяться в расчете на то, что часть традиционного для декабря притока ликвидности в экономику уйдет на фондовый рынок, считает эксперт.

Однако стоит помнить, что при уверенном пробое вниз отметки 3000 пунктов распродажи могут резко ускориться, поскольку значительная часть инвесторов приступит к серьезному сокращению среднесрочных портфелей. Одной из причин негативной динамики рублевых активов является безоткатно падающая 5 дней подряд нефть Brent, которая закрепилась под важным уровнем $77 за баррель. Теперь поддержкой по нефти выступает отметка $72 за баррель, полагает Антонов.

В США в среду индексы акций снизились на 0,2-0,6% на сигналах ослабления активности на рынке труда.

Данные отраслевой организации ADP неожиданно показали замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в ноябре - до 103 тысяч со 106 тысяч месяцем ранее. Октябрьские данные были пересмотрены с понижением, ранее сообщалось об увеличении количества рабочих мест на 113 тысяч.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 130 тысяч в ноябре.

Официальные данные Минтруда США будут обнародованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на рост числа рабочих мест в американской экономике на 180 тысяч и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

В среду ведомство сообщило, что производительность труда в США в третьем квартале выросла на 5,2% относительно предыдущих трех месяцев - максимальными темпами за три года. Стоимость рабочей силы сократилась на 1,2%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры уверены на 97,7% в том, что американский ЦБ сохранит ее на уровне 5,25-5,5% на декабрьском заседании. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте 2024 года, оцениваются рынком в 61,9% против 20,3% месяц назад, по данным CME FedWatch.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,03%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют по 0,1%).

Объем китайского экспорта в ноябре увеличился на 0,5% в годовом выражении и составил $291,93 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Повышение было зафиксировано впервые за семь месяцев. Аналитики не ожидали изменения тенденции и прогнозировали сокращение экспорта на 1,1%, по данным Trading Economics.

Импорт КНР в прошлом месяце снизился на 0,6% - до $223,54 млрд. Это также стало неожиданностью для экспертов, ожидавших в среднем роста на 3,3%.

Объем промышленного производства в ФРГ в октябре сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после отката накануне до минимумов с конца июня (Brent опускалась к $74 за баррель). К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4%, до $74,6 за баррель (-3,8% в среду), январские фьючерсы на WTI дорожали на 0,4%, до $69,63 за баррель (-4,1% накануне).

Цены Brent и WTI накануне снизились по итогам пятой сессии подряд.

Давление на рынок оказали еженедельные данные Минэнерго США, показавшие резкий рост запасов бензина в стране - на 5,42 млн баррелей; резервы дистиллятов увеличились на 1,27 млн баррелей.

Запасы нефти, тем временем, сократились на прошлой неделе на 4,63 млн баррелей, сообщило Минэнерго. В то же время, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 1,9 млн баррелей.

Негативом для нефтяного рынка также стала информация о первом за семь месяцев снижении Саудовской Аравией цены на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light. В январе этот сорт будет стоить на $3,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как прежде разница составляла $4.