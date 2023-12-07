Глава Банка Японии дал сигнал о возможном изменении курса политики

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Глава Банка Японии Кадзуо Уэда обсудил состояние экономики с с премьер-министром страны Фумио Кисидой, сообщает Bloomberg. На пресс-конференции после встречи Уэда заявил, что они обсуждали экономические аспекты, в том числе динамику потребительских цен и ее влияние на зарплаты в стране.

"Мы обменялись мнениями относительно экономических и финансовых условий, - сказал Уэда. - Я объяснил мое понимание денежно-кредитной политики в соответствии с тем, что я сказал в парламенте сегодня".

Ранее в четверг, отвечая на вопросы законодателей, Уэда заявил, что ситуация, в которой Банку Японии приходится осуществлять свою политику, станет более сложной с конца 2023 года и в 2024 году.

"Мы будем работать над тем, чтобы должным образом коммуницировать и проводить адекватную политику", - сказал Уэда.

Его слова были восприняты трейдерами как сигнал, что японский ЦБ может отказаться от политики отрицательных процентных ставок. Они не исключают, что это может произойти уже на ближайшем заседании Банка Японии, которое пройдет 18-19 декабря, отмечает Bloomberg.

Курс доллара США к иене упал на 1,6% в ходе торгов в среду, по данным на 13:45 по Мосмкве он составляет 144,85 иены/$1 против 147,3 иены/$1 на закрытие предыдущей сессии.