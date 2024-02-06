Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Банк Японии может прекратить покупку акций, если инфляция будет двигаться к 2%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Банк Японии обсудит возможность прекращения программы покупки акций, когда появится уверенность в достижении устойчивой инфляции на уровне 2%, заявил в парламенте глава ЦБ Кадзуо Уэда. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Мы рассмотрим, следует ли нам продолжать (программу покупки акций) и другие меры, когда настанет время пересмотреть наш текущий курс на масштабное смягчение денежно-кредитной политики, то есть, когда будет видно устойчивое достижение нашей цели по инфляции", - сказал он.

Он добавил, что после решения о прекращении покупок банку потребуется еще некоторое время, чтобы понять, следует ли ему продавать уже приобретенные акции.

Банк Японии приобретает акции не напрямую, а через покупку бумаг ETF.

В январе Банк Японии снизил прогноз инфляции без учета стоимости свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком) на 2024 финансовый год, который начнется 1 апреля, до 2,4% с ожидавшихся в октябре 2,8%. В 2025 году предполагается рост цен на 1,8% против прогнозировавшихся ранее 1,7%.

В декабре потребительские цены в Японии выросли на 2,6% в годовом выражении после роста на 2,8% в ноябре, а цены без учета свежих продуктов увеличились на 2,3% в годовом выражении после подъема на 2,5% месяцем ранее.

Банк Японии Япония Кадзуо Уэда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Японская MOL ищет способ продать зафрахтованные газовозы для "Арктик СПГ 2"

ММК заплатил windfall tax в размере 3,3 млрд рублей

"Роснано" инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов

"Роснано" инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов

"Делимобиль" провел IPO по верхней границе диапазона - 265 руб./акция

"Делимобиль" провел IPO по верхней границе диапазона - 265 руб./акция

Новый пакет санкций ЕС против России затронет компании третьих стран

Глава Shell раскритиковал заморозку выдачи лицензий на экспорт СПГ из США

Торги акциями "Делимобиля" начнутся на "Мосбирже" 7 февраля

ВТБ хочет взыскать с экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева 168 млн рублей

Правительство поддержало сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров торговыми сетями

СД "НОВАТЭКа" 9 февраля даст рекомендацию по дивидендам за 2023 год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });