Банк Японии может прекратить покупку акций, если инфляция будет двигаться к 2%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Банк Японии обсудит возможность прекращения программы покупки акций, когда появится уверенность в достижении устойчивой инфляции на уровне 2%, заявил в парламенте глава ЦБ Кадзуо Уэда. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Мы рассмотрим, следует ли нам продолжать (программу покупки акций) и другие меры, когда настанет время пересмотреть наш текущий курс на масштабное смягчение денежно-кредитной политики, то есть, когда будет видно устойчивое достижение нашей цели по инфляции", - сказал он.

Он добавил, что после решения о прекращении покупок банку потребуется еще некоторое время, чтобы понять, следует ли ему продавать уже приобретенные акции.

Банк Японии приобретает акции не напрямую, а через покупку бумаг ETF.

В январе Банк Японии снизил прогноз инфляции без учета стоимости свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком) на 2024 финансовый год, который начнется 1 апреля, до 2,4% с ожидавшихся в октябре 2,8%. В 2025 году предполагается рост цен на 1,8% против прогнозировавшихся ранее 1,7%.

В декабре потребительские цены в Японии выросли на 2,6% в годовом выражении после роста на 2,8% в ноябре, а цены без учета свежих продуктов увеличились на 2,3% в годовом выражении после подъема на 2,5% месяцем ранее.