Банк Японии отметил, что сворачивание ультрамягкой политики станет для него проблемой

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сворачивание ультрамягкой денежно-кредитной политики станет "серьезной проблемой" для Банка Японии, заявил глава ЦБ Кадзуо Уэда в интервью Financial Times.

Он отметил, что, несмотря на прогресс в достижении целей по инфляции, регулятору пока слишком рано определять сроки нормализации денежно-кредитной политики.

"При нормализации краткосрочных процентных ставок нам необходимо будет обращать внимание на то, что происходит с финансовыми институтами, что происходит с заемщиками в целом и что будет происходить с совокупным спросом. Это будет серьезная проблема для нас", - сказал Уэда.

Банк Японии является единственным из крупных мировых ЦБ, сохраняющих ключевую процентную ставку на отрицательном уровне. Сворачивание стимулирующей политики японским центробанком может иметь серьезные последствия для международных долговых рынков, учитывая, что японские инвесторы владеют зарубежными бондами на триллионы долларов, отмечает FT.

Уэда, возглавивший Банк Японии в апреле 2023 года, начал постепенно смягчать подход ЦБ к политике контроля доходностей гособлигаций. На прошлом заседании регулятор принял решение придерживаться более гибкого подхода к колебаниям доходности десятилетних государственных облигаций: теперь он считает верхнюю границу доходности в 1% скорее ориентиром, а не жестким лимитом для доходности госбумаг.

Базовая инфляция в Японии в сентябре составила 2,8% в годовом выражении, оставшись ниже целевого показателя ЦБ в 2% 18-й месяц подряд. При этом она замедлилась с январского пика в 4,2%.

По словам Уэды, базовая инфляция, если исключить из нее временные факторы, остается ниже цели Банка Японии.

"Мы добились прогресса в движении к этой цели, однако нам все еще необходимо пройти определенный путь, прежде чем мы сможем отказаться от нашей forward guidance (прогноз относительно дальнейшего направления политики - ИФ)", - отметил Уэда. Японский ЦБ регулярно повторяет, что намерен сохранять меры стимулирования экономики до момента достижения цели устойчивой и стабильной инфляции.

Уэда отметил, что банковская система Японии является достаточно сильной, чтобы справиться с небольшим повышением краткосрочных процентных ставок. Он добавил, однако, что Банку Японии придется внимательно следить за ситуацией, поскольку и фининституты, и страна в целом привыкли к ультранизким ставкам, сохраняющимся долгие годы.