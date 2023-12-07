Эксперты спрогнозировали спрос на медь ниже производства в 2023-2024 годах

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Производство меди в мире будет превышать спрос в 2023-2024 годах, прогнозирует Международный совет по обработанной меди (IWCC).

Глобальное производство рафинированной меди в 2023 году, как ожидается, увеличится на 1,4% и составит 25,34 млн тонн, а в следующем году достигнет 26,17 млн тонн.

Потребление металла в этом году может вырасти на 1% - до 25,23 млн тонн, в 2024 году - на 2,6%, до 25,88 млн тонн. Оба показателя будут несколько ниже, чем прогнозировалось в мае, отмечается в сообщении IWCC.

В том числе на медь спрос в 27 государствах Европейского союза и Великобритании в текущем году ожидается на уровне 2,976 млн тонн, что на 1,3% меньше прошлогоднего показателя. В 2024 году предполагается повышение на 2,7% - до 3,056 млн тонн.

Потребление в Китае по итогам 2023 года оценивается в 13,773 млн тонн (рост на 3%), в будущем году - 14,045 млн тонн (повышение на 2%).

В Японии прогнозируется увеличение показателя в этом году на 3,6% - до 872 тыс. тонн, в Северной Америке (Канада, Мексика и США) - на 1,6%, до 2,23 млн тонн. В 2024 году ожидается подъем соответственно на 2,2% и 0,9%.

Торговая ассоциация производителей меди и медной продукции International Wrought Copper Council была создана в 1953 году. Ее членами являются около 150 компаний из различных стран.