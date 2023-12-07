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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Swiss Re оценила в $100 млрд глобальные страховые выплаты из-за стихии в 2023 году

Самым дорогостоящим стихийным бедствием для страховой отрасли стало землетрясение в Турции и Сирии​​​​​​​

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Страховые требования в связи со стихийными бедствиями в 2023 году достигнут $100 млрд четвертый год подряд, свидетельствуют предварительные оценки Swiss Re Institute, аналитического подразделения швейцарской перестраховочной компании.

Показатель будет на четверть ниже уровня предыдущего года, составившего $133 млрд, отмечают в Swiss Re. Снижение, в частности, связано с тем, что в США в этом году был лишь один крупный ураган.

При этом совокупный эффект более мелких стихийных бедствий оказывает все больше влияния на прибыльность страховщиков, с учетом их частоты, а также роста стоимости недвижимости и расходов на ее ремонт, отмечает главный экономист Swiss Re Institute Жером Жан Эгели.

Страховой ущерб в результате грозовых ливней, особенно в США и Италии, в текущем году составил в общей сложности порядка $60 млрд - это более чем вдвое выше среднего уровня за последние десять лет ($27 млрд).

Самым дорогостоящим стихийным бедствием для страховой отрасли в этом году стало землетрясение в Турции и Сирии. Связанный с ним страховой ущерб достиг $6 млрд.

Общие экономические убытки от стихийных бедствий и техногенных катастроф, по оценкам Swiss Re, в этом году составили $269 млрд по сравнению с $295 млрд годом ранее.

Землетрясение в Турции

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Swiss Re Турция США Сирия Жером Жан Эгели Швейцария
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