Путин подписал закон о долгосрочном индивидуальном инвестиционном счете

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит в РФ с 1 января 2024 года новый инструмент – долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3).

Закон был принят Госдумой 6 декабря и одобрен Советом Федерации 13 декабря. Документ (№471073-8) правительство внесло в парламент в конце октября.

Согласно документу, граждане получат возможность с 1 января 2024 года открывать долгосрочный ИИС (на срок от 5 лет) к уже существующим трехлетним ИИС-1 и ИИС-2. Сумма средств, которую можно вносить на ИИС-3, не ограничена.

Срок действия нового типа ИИС для получения налоговых льгот при заключении договора в 2024-2026 годах должен составить 5 лет, в 2027 году – 6 лет, в 2028 году – 7 лет, в 2029 году – 8 лет, в 2030 году – 9 лет.

Налоговые вычеты по долгосрочным ИИС будут комбинированными: в сумме внесенных на счет средств и в сумме положительного финансового результата. При этом они будут предоставляться в совокупности не более чем на 400 тысяч рублей в год (т.е. 13% от 400 тыс. рублей, итого 52 тыс. рублей) для внесения и не более 30 млн рублей в целом по договору для положительного финансового результата.

Одновременно можно будет открыть до трех ИИС. Граждане смогут изымать все или частично средства с ИИС-3 без потери льгот для оплаты дорогостоящего лечения.

Предполагается, что покупка бумаг иностранных эмитентов на ИИС будет запрещена. Соответствующий проект постановления правительства ранее подготовил Минфин.

Путин в декабре предложил застраховать средства на долгосрочных ИИС по аналогии с банковскими вкладами на сумму в 1,4 млн рублей.