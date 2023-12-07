Денежная масса в РФ в ноябре увеличилась на 1,6%

Годовые темпы прироста остались на уровне 20,5%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в ноябре 2023 года увеличилась на 1,6% до 90,6 трлн рублей после роста в октябре на 0,6%. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ, подготовленном на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 декабря не изменились и составили 20,5%, как и месяцем ранее. В январе-ноябре 2023 года денежная масса увеличилась на 12,4%.

ЦБ отмечает, что прирост денежного агрегата М2 в ноябре главным образом был обеспечен увеличением средств на срочных депозитах населения, годовой темп прироста которых в ноябре продолжил возрастать и, по оценкам, составил 31,9%.

Вклад депозитов населения (в основном за счет срочных депозитов) в годовой темп прироста рублевой денежной массы в ноябре продолжил увеличиваться и составил 11,4 процентного пункта (п.п.), превысив вклад депозитов других финансовых и нефинансовых организаций (6,3 п.п.).

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в ноябре увеличилась на 1,1% после роста в октябре на 0,5%. Годовой темп ее прироста на 1 декабря снизился до 16,0% с 16,1% на 1 ноября.

Объем наличных денег (М0) в ноябре сократился на 2,0% после снижения на 0,8% в октябре. Годовой темп прироста наличных денег (М0) снизился до 14,4% на 1 декабря после 17,3% на 1 ноября.

В то же время объем денежного агрегата М1 в ноябре уменьшился на 1,5% после снижения на 0,7% в октябре, а его годовой темп прироста снизился к 1 декабря до 15,5% с 17,7% на 1 ноября.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы [денежный агрегат М0] и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.