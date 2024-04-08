Банк России сообщил о росте денежной массы в марте на 0,1%

Годовой темп роста снизился до 17,4%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в марте 2024 года увеличилась на 0,1%, до 99,5 трлн рублей, после роста в феврале на 1,6%, сообщает сайт Банка России, ссылаясь на оперативные данные о динамике денежных агрегатов. Годовой темп роста денежной массы к 1 апреля снизился до 17,4% с 18,4% на 1 марта.

ЦБ отмечает, что высокие процентные ставки по банковским вкладам поддерживали приток сбережений домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты. Годовой темп их прироста в марте достиг рекордного уровня в 41,2% после 38,9% в феврале.

Вклад депозитов населения (в основном срочных рублевых депозитов) в годовой темп прироста широкой денежной массы в марте, так же, как и в предыдущем месяце, был определяющим и составил 10,5 процентного пункта (п.п.), значительно превысив вклад депозитов других финансовых и нефинансовых организаций (2,9 п.п.).

В марте объем наличных денег (М0) сократился на 0,5%, годовой темп их прироста продолжил снижаться и составил 5,1% после 7,3% в феврале и 9,1% в январе.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки увеличилась в марте на 0,2% после роста в феврале на 1,5%. Годовой темп ее прироста на 1 апреля замедлился до 14,2% с 14,5% на 1 марта.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.