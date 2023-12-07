Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

В "Аэрофлоте" заявили, что говорить о дивидендах пока рано

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Говорить о выплате "Аэрофлотом" дивидендов рано, сначала надо выйти на положительный финансовый результат, сообщил замдиректора департамента корпоративных финансов, директор по связям с инвесторами и рынкам капитала компании Андрей Напольнов.

"В текущей ситуации важна финансовая стабильность. Поэтому при принятии решения о дивидендах важно учитывать именно этот фактор. Тем не менее, пока рано говорить о дивидендах, потому что надо выйти на положительный финансовый результат", - сказал Напольнов в подкасте "Жадный инвестор", организованном "Тинькофф инвестиции".

В России"Аэрофлот" сообщил о проблемах с продажей билетов из-за сбоя системы "Леонардо"Читать подробнее

"Дальше это вопрос собрания акционеров и совета директоров (...) Поэтому пока преждевременно говорить, это вопрос, скорее, некого будущего", - добавил он.

Дивидендная политика "Аэрофлота" предполагает выплату минимум 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. Рекомендацию по выплатам совет директоров дает в соответствии с директивой правительства, которое контролирует компанию.

В последний раз "Аэрофлот" выплачивал дивиденды по итогам 2018 года: выплаты составили 2,6877 руб. на одну акцию, всего - 2,857 млрд руб., или 50% от чистой прибыли по МСФО.

Как сообщалось, за девять месяцев этого года "Аэрофлот" получил 111,3 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли в 62 млрд руб. годом ранее.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 7 декабря

Костин прочит курсу рубля спокойный декабрь

Костин прочит курсу рубля спокойный декабрь

Российский бизнес считает санкции препятствием для развития, но они лишь на 5-м месте

ВТБ прогнозирует возможность возврата к выплате дивидендов по итогам 2025 года

СМИ узнали о готовящейся продаже акций SpaceX с оценкой компании от $175 млрд

СМИ узнали о готовящейся продаже акций SpaceX с оценкой компании от $175 млрд

Минцифры в I кв. представит стратегию "Почты России", затем определит меры поддержки

ВТБ предоставил ОСК бридж-кредит в ноябре-декабре

Минпромторг ждет от ритейла дальнейшего сдерживания цен на продукты

Силуанов пообещал постепенную отмену валютных ограничений

Решетников заявил, что рост цен в России не является критическим

Решетников заявил, что рост цен в России не является критическим
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });