В "Аэрофлоте" заявили, что говорить о дивидендах пока рано

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Говорить о выплате "Аэрофлотом" дивидендов рано, сначала надо выйти на положительный финансовый результат, сообщил замдиректора департамента корпоративных финансов, директор по связям с инвесторами и рынкам капитала компании Андрей Напольнов.

"В текущей ситуации важна финансовая стабильность. Поэтому при принятии решения о дивидендах важно учитывать именно этот фактор. Тем не менее, пока рано говорить о дивидендах, потому что надо выйти на положительный финансовый результат", - сказал Напольнов в подкасте "Жадный инвестор", организованном "Тинькофф инвестиции".

"Дальше это вопрос собрания акционеров и совета директоров (...) Поэтому пока преждевременно говорить, это вопрос, скорее, некого будущего", - добавил он.

Дивидендная политика "Аэрофлота" предполагает выплату минимум 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. Рекомендацию по выплатам совет директоров дает в соответствии с директивой правительства, которое контролирует компанию.

В последний раз "Аэрофлот" выплачивал дивиденды по итогам 2018 года: выплаты составили 2,6877 руб. на одну акцию, всего - 2,857 млрд руб., или 50% от чистой прибыли по МСФО.

Как сообщалось, за девять месяцев этого года "Аэрофлот" получил 111,3 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли в 62 млрд руб. годом ранее.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.