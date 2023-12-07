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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

"Аэрофлот" допустил возобновление рейсов во Вьетнам

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" не исключает возобновления прямых рейсов во Вьетнам.

"Да, могут появляться новые пункты на карте, в частности, Вьетнам. Помимо Вьетнама у нас много новинок в расписании", - сказал замдиректора департамента корпоративных финансов, директор по связям с инвесторами и рынкам капитала "Аэрофлота" Андрей Напольнов в подкасте "Жадный инвестор", организованном "Тинькофф инвестиции".

Так, в декабре "Аэрофлот" планирует запустить рейсы из Москвы в Гонконг, а также в Гавану, напомнил Напольнов.

"Речь идет в основном о тех дружественных юрисдикциях, с которыми у нас есть сейчас отношения, есть рейсы", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по расширению маршрутной сети "Аэрофлота".

Минтранс РФ ранее рассчитывал возобновить прямое авиасообщение между Россией и Вьетнамом в ноябре.

Аэрофлот Вьетнам
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