ВТБ ждет около 10 IPO российских эмитентов в 2024 году

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Активность на российском рынке IPO в следующем году продолжит оставаться высокой - при стабильной ситуации в 2024 году можно ожидать около десяти первичных размещений, считает руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук. Объемы сделок будут постепенно расти, хотя пока их резкого увеличения ждать не стоит - рынок IPO адаптируется к новой реальности.

Очередь на IPO

"В 2024 году при устойчивой ситуации в экономике и стабильной геополитической обстановке мы ожидаем примерно 10 IPO, их размеры будут постепенно расти, но резкого увеличения все же пока не ждем", - сказал Сергейчук "Интерфаксу" в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"С точки зрения отраслей, помимо компаний потребительского сектора, мы видим интерес к размещению на бирже компаний сырьевых секторов, например, металлургии - они изучают перспективы выхода на IPO в следующем году. Также акции компаний из IT-сектора сейчас пользуются большой популярностью среди инвесторов, что во многом обусловлено беспрецедентным объемом государственной поддержки, а также потенциалом роста за счет импортозамещения. В перспективе видим интерес к выходу на рынок первичных размещений компаний из более традиционных секторов - финансы, агропромышленность, здравоохранение", - отметил он.

По словам Сергейчука, сейчас рынок IPO находится на том этапе развития, когда частные инвесторы формируют основной объем спроса.

"Мы видим, что основной, корневой спрос в каждой из сделок, которые прошли в последнее время на нашем рынке, формировали частные инвесторы. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", по итогам октября 2023 года достигло 28,5 млн человек - это более чем на 67% больше, чем в 2021 году. Доля физических лиц в торговле составляет порядка 80%, для сравнения: с января по февраль 2022 года этот показатель был на уровне около 43%, в ежедневном трейдинге объемы были значимыми, но теперь эти объемы стали доминирующими. Если перейдем от фондового рынка - акций больших компаний к рынку IPO, то мы видим, что ряд позитивных сделок, которые уже прошли, подогревают интерес инвесторов с точки зрения роста стоимости акций к рынку первичных размещений. Например, "Группа Астра" - цена выросла по состоянию на 4 декабря более чем на 40% по сравнению с ценой IPO, "ВУШ Холдинг" - более чем на 15%, "Группа Позитив" - более чем на 90%", - сказал банкир.

Пока объемы размещений находятся в диапазоне 3-6 млрд рублей, иногда доходят до 10 млрд рублей, но редко их превышают, напомнил Сергейчук. По его мнению, в какой-то перспективе объемы сделок начнут расти, но конкретные сроки пока назвать сложно.

"Мы видим значимый рост объема денег, капитала на брокерских счетах. Деньги в экономике есть, их достаточно много. Вопросы направления их использования стоят достаточно остро как с точки зрения сохранения и преумножения личного капитала, так и с точки зрения экономики в целом. И это касается не только инвестиций в рамках IPO. ВТБ, например, делает большое количество структурных продуктов для физических лиц. И через консультирование, через финансовых советников предлагаем продукты тем, у кого уже есть брокерские счета. Примерно половина инструментов, которые ВТБ выпустил - а мы лидер с точки зрения количества таких продуктов - с защитой капитала. Собирается такой портфель из разных активов, в который инвестор может вложить и как минимум сохранить свои средства, а возможно, и получить доход", - отметил банкир.

Физики и институционалы - как найти баланс?

Что касается институциональных инвесторов, то спрос с их стороны, по словам Сергейчука, присутствует, но для полноценного развития рынка роль этого сегмента должна увеличиваться.

"В чем хотелось бы видеть развитие рынка IPO - это увеличение доли наших институциональных инвесторов - пенсионных фондов, семейных фондов, хедж-фондов, а также приход дружественных институциональных инвесторов", - отметил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ.

"Важно, чтобы в размещениях участвовали обе составляющие - и институциональные, и частные инвесторы. Институциональные инвесторы формируют, можно сказать, "умный" спрос - с ними в первую очередь общаются аналитики банков, менеджмент компаний, от них можно получить зрелый, обдуманный, аргументированный отклик по оценке компаний. Розничные инвесторы более эмоциональны в своих решениях, именно поэтому им ближе понятные истории и отрасли, связанные с ежедневным потреблением - заправки, одежда, IT-компании", - пояснил он.

"Если говорить про дружественных инвесторов и их приход на наши локальные рынки - это большая, кропотливая работа, в том числе, через создание дружественности нашей собственной финансовой инфраструктуры. Над чем правительство, ЦБ, да и сама инфраструктура продолжают работать, просто эта работа требует времени - где-то надо законы поменять, где-то нормативные акты. Например, иностранцам уже разрешили открывать счета удаленно по облегченной процедуре идентификации, дали возможность брокерским финансовым компаниям из дружественных стран в достаточно упрощенном виде получать доступ на наши финансовые рынки. Это работа, которая должна происходить со стороны регуляторов - Минфина, ЦБ, со стороны самих институтов и инфраструктуры, "Московской биржи", банков, брокерских компаний. И дальше важно формировать некий спрос у инвесторов из дружественных стран. Это постепенный процесс", - отметил Сергейчук.

"Таким образом, с точки зрения формирования институционального спроса для успешных IPO и для роста объемов таких размещений нужно развивать два направления - работу по регуляторному смягчению требований к нашим институциональным инвесторам и инициативы по привлечению дружественных", - резюмировал банкир.

Отвечая на вопрос, изменился ли процесс подготовки эмитентов к первичному размещению на фоне существенного сдвига спроса в сторону физических лиц, Сергейчук отметил, что сейчас стало гораздо больше возможностей получить информацию о компании, которая выходит на IPO.

"Если человек как физическое лицо хочет подать заявку на участие в размещении, он через телефон может получить доступ ко всей необходимой информации и возможность поучаствовать в конференции с менеджментом или посмотреть ее запись. При подготовке сделок проводится вся та же работа, что проводилась раньше с широким кругом инвесторов, участвовавших в сделках, при этом физическому лицу стало даже проще получать информацию. Поэтому никаких существенных изменений в процессе подготовки сделок, на мой взгляд, не произошло, эмитенты требования к себе не снижают", - подчеркнул банкир.