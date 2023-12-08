Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $75,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,4%, при этом лидируют акции "АЛРОСА" и "Газпрома".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3082,33 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1055,91 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Доллар просел до 91,97 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1%), "Газпрома" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), Polymetal (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,1% "префы"), Сбербанка (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-0,6%), акции ВТБ (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке РФ в пятницу возможна восходящая коррекция от локальных минимумов, тем не менее неделя завершается со среднесрочным "медвежьим" сигналом. В пятницу в центре внимания окажется Polymetal и перспективы сохранения его листинга на Мосбирже. Данные по потребительской инфляции в России за ноябрь при этом, скорее всего, укажут на актуальность еще одного повышения процентной ставки ЦБ РФ в этом году.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу может подняться к отметке 3100 пунктов. Вполне вероятно, что российский рынок нащупал локальный минимум после того, как индекс достиг уровня 3050 пунктов. Кроме того, цены на нефть в пятницу растут, котировки Brent поднялись выше $75 за баррель. В целом инвесторы готовы вернуться к покупкам при наличии любых позитивных факторов.

Накануне рынок порадовали акции "Газпрома", подорожавшие на фоне комментариев зампредседателя правления Фамила Садыгова о том, что возможное изменение долговых метрик не скажется на дивидендах компании, отметил аналитик.

В мире

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-1,4% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные по рынку труда и корпоративные новости.

В четверг стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 1 тыс. - до 220 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 219 тыс., а не 218 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 222 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Участники рынка ждут выхода в пятницу в 16:30 по московскому времени данных о состоянии американского рынка труда за ноябрь. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на рост числа рабочих мест в американской экономике на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

Ранее отчет отраслевой организации ADP показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в ноябре до 103 тыс. со 106 тыс. месяцем ранее. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали рост на 130 тыс.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский ASX Australia вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,2%).

ВВП Японии в III квартале снизился на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о сокращении на 0,5%. ВВП снизился впервые с октября-декабря 2022 года. Прогноз аналитиков не предполагал пересмотра, сообщает Trading Economics.

Данные о повышении экономики страны во втором квартале также были пересмотрены в сторону ухудшения - до 0,9% с ранее объявленных 1,1%.

Кроме того, днем ранее глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что ситуация, в которой ЦБ приходится осуществлять свою политику, станет более сложной с конца текущего года и в следующем году. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал, что ЦБ может отказаться от политики отрицательных процентных ставок в ближайшее время, возможно, уже на последнем заседании в этом году.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вверх, но завершают неделю в "минусе" на опасениях снижения спроса из-за слабого экономического роста в Китае и спада промышленной активности на Западе.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $75,55 за баррель (+2% и -0,3% накануне), январская цена WTI - $70,69 за баррель (+2% и -0,1% в четверг).

Brent и WTI подешевели в четверг по итогам шестой сессии подряд - это самый длительный период непрерывного снижения котировок с февраля, отмечает Market Watch. Цены находятся на минимумах с июня.

Фьючерсы завершают в "минусе" седьмую неделю подряд, с начала недели они потеряли порядка 5%.

При этом трейдеры сомневаются в том, что добровольные обязательства по сокращению добычи ОПЕК+ в первом квартале 2024 года, взятые на себя отдельными странами группы, будут соблюдаться в полной мере.