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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 113 тыс. б/с

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,367 млн б/с. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее агентство прогнозировало данный показатель на уровне 2,254 млн б/с. Таким образом, аналитики повысили оценку роста спроса на 113 тыс. б/с.

Эксперты МЭА сохранили оценку спроса в 2022 году на уровне 99,6 млн б/с, повысили в 2023 году на 109 тыс. б/с - до 101,96 млн б/с.

В частности, агентство понизило прогноз спроса в первом квартале 2023 года на 30 тыс. б/с до 100,35 млн б/с, во втором – на 50 тыс. б/с до 101,71 млн б/с, но повысило в третьем на 330 тыс. б/с до 102,99 млн б/с, в четвертом – на 170 тыс. б/с до 102,75 млн б/с.

Основными драйверами роста спроса на нефть, напоминает МЭА, остаются страны не-ОЭСР, на которые придется 96% прироста или 2,273 млн б/с. Главный вклад в данную динамику вносит Китай, где, по прогнозам МЭА, спрос в 2023 году увеличится относительно прошлого на 1,8 млн б/с. В сентябре в КНР, подчеркивает агентство, был установлен новый исторический рекорд потребления нефти – 17,1 млн б/с.

В 2024 году МЭА ожидает, что спрос на нефть увеличится до 102,89 млн б/с при росте данного показателя к предыдущему году – 928 тыс. б/с. Данная оценка была повышена относительно прогноза, сделанного в прошлом месяце, на 48 тыс. б/с.

Потенциальное снижение темпов роста потребления нефти агентство связывает с замедлением мировой экономики. Ссылаясь на консенсус-прогноз аналитиков, МЭА отмечает, что рост мирового ВВП в следующем году замедлится еще больше – до 2,6% против прогнозных 2,8% в текущем году.

"Экономика еврозоны по итогам третьего квартала сократилась и балансирует на грани рецессии в связи с инфляцией выше целевого показателя. Китай, хоть и находящийся на пути к достижению целевого ВВП на уровне 5%, сталкивается со слабым внутренним и внешним спросом. Экономика США, демонстрирующая значительную устойчивость на фоне беспрецедентной кампании ФРС по повышению ставок, сейчас начинает остывать. В таком случае ожидается возвращение к повышению энергоэффективности и расширению парка электромобилей, что развернет ОЭСР вновь к снижению спроса на нефть с 2024 года", - говорится в отчете.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в сентябре выросли на 9,9 млн баррелей, но остаются вблизи исторических минимумов. Динамика обусловлена увеличением запасов в танкерах на 25,3 млн баррелей, а также ростом запасов в странах ОЭСР на 2,9 млн баррелей. В то же время в странах не-ОЭСР запасы сократились на 18,3 млн б/с.

Одновременно МЭА подчеркивает, что за третий квартал мировые запасы нефти сократились на огромные 141,4 млн баррелей, а нефтепродуктов – на 112,7 млн баррелей, что объясняется добровольными сокращениями поставок странами ОПЕК+, которые совпали с периодом увеличения активности мировых НПЗ.

Коммерческие запасы в странах ОЭСР в сентябре выросли на 1,8 млн баррелей до 2,831 млрд баррелей, что является самым высоким их уровнем с июля 2021 года. Тем не менее это на 71,2 млн баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет. При этом предварительные данные за октябрь свидетельствуют о сокращении нефтяных резервов на 12,8 млн баррелей.

МЭА
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