"Ростелеком" выплатил около 700 млн рублей windfall tax

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" выплатило около 700 млн рублей налога на сверхприбыль (так называемый windfall tax). Об этом сообщил журналистам первый вице-президент, финансовый директор компании Сергей Анохин в кулуарах конференции Rostelecom Tech Day.

Он уточнил, что выплата произведена в конце ноября.

В июне Анохин говорил "Интерфаксу", что выплаты по этому налогу компания оценивает в 0,6-0,7 млрд рублей с учетом "скидки" за перечисление средств в 2023 году.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, вводится с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Однако при этом сумму налога можно снизить в два раза – до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.