Девелопер Etalon выплатил 308,7 млн руб. windfall tax

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group выплатил 308,658 млн рублей налога на сверхприбыль (так называемый windfall tax), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе застройщика.

"Etalon Group произвела выплату в размере 308,658 млн рублей 29 ноября 2023 года", - сказали в компании.

Ранее в консолидированной отчетности девелопера за I полугодие текущего года говорилось, что группа оценивает сумму начисления налога на сверхприбыль в размере 309 млн рублей.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, вводится с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Однако при этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы составляет 6,6 млн кв. метров.

По состоянию на конец мая (последние опубликованные данные), крупнейшим акционером Etalon Group являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%. Более свежих данных компания пока не публиковала.