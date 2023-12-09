Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Bloomberg сообщил об уходе из Apple ответственного за дизайн iPhone

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Исполнительный директор Apple Inc. Танг Тан, отвечающий за дизайн iPhone и "умных" часов, покинет компанию в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, в компании будет проведено перераспределение обязанностей. Ричард Дин, возглавляющий направление дизайна продуктов iPhone, после ухода Танг Тана будет напрямую подчиняться Джону Тернусу - старшему вице-президенту по разработке аппаратного обеспечения. Кейт Берджерон, в ведении которой было направление разработки Mac, будет отвечать за дизайн AppleWatch.

Bloomberg отмечает, что Танг Тан также курировал две команды, которые занимались аксессуарами и участвовали в создании наушников AirPods. Эти направления на себя возьмет Мэттью Костелло, который ранее работал над наушниками Beats и "умной" колонкой HomePod.

Ранее 7 декабря Bloomberg сообщал об уходе топ-менеджера Стива Хотеллинга, который занимался сенсорными технологиями, датчиками показателей здоровья и интерфейсом Face ID.

Apple
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Несколько ритейлеров согласились ограничить наценки на яйца

Несколько ритейлеров согласились ограничить наценки на яйца

Яйца в ноябре сохранили лидерство по росту цен на продукты питания в России

Путин поручил до 1 августа доработать процедуру внесудебного банкротства граждан

Цены бензинов на бирже снижаются почти месяц и достигли уровня февраля 2023 г.

Цены бензинов на бирже снижаются почти месяц и достигли уровня февраля 2023 г.

Акционеры "СПБ биржи" 19 января утвердят новый устав

Акционеры "СПБ биржи" 19 января утвердят новый устав

Brent подорожала до $75,37 за баррель

Суд взыскал с кипрской структуры в пользу "Открытие холдинга" 320 млрд рублей

Суд взыскал с кипрской структуры в пользу "Открытие холдинга" 320 млрд рублей

Аналитики ФГ "Финам" ожидают скорой сделки по уходу Danone из России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });