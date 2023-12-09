Bloomberg сообщил об уходе из Apple ответственного за дизайн iPhone

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Исполнительный директор Apple Inc. Танг Тан, отвечающий за дизайн iPhone и "умных" часов, покинет компанию в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, в компании будет проведено перераспределение обязанностей. Ричард Дин, возглавляющий направление дизайна продуктов iPhone, после ухода Танг Тана будет напрямую подчиняться Джону Тернусу - старшему вице-президенту по разработке аппаратного обеспечения. Кейт Берджерон, в ведении которой было направление разработки Mac, будет отвечать за дизайн AppleWatch.

Bloomberg отмечает, что Танг Тан также курировал две команды, которые занимались аксессуарами и участвовали в создании наушников AirPods. Эти направления на себя возьмет Мэттью Костелло, который ранее работал над наушниками Beats и "умной" колонкой HomePod.

Ранее 7 декабря Bloomberg сообщал об уходе топ-менеджера Стива Хотеллинга, который занимался сенсорными технологиями, датчиками показателей здоровья и интерфейсом Face ID.