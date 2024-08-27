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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 03:05

Финдиректор Apple Лука Маэстри покинет свой пост 1 января

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Главный финансовый директор Apple Inc. Лука Маэстри покинет свой пост 1 января 2025 года, сообщила компания.

Новым CFO Apple станет Кеван Парех, занимающий пока должность вице-президента по финансовому планированию и анализу.

Маэстри продолжит возглавлять направление корпоративных сервисов Apple, включающее информационные системы и технологии, информационную безопасность, а также операции с недвижимостью.

Парех пришел в Apple в 2013 году. До этого он работал на руководящих постах в Thomson Reuters и General Motors.

С начала 2024 года капитализация Apple выросла на 18%.

Apple Лука Маэстри Кеван Парех США
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