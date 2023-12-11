Brent подорожала до $76,36 за баррель

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут утром в понедельник после снижения на протяжении последних семи недель.

К 8:10 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,52 (0,69%), до $76,36 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $1,42 (1,9%), до $75,47 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,41 (0,58%) и составили $71,64 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,89 (2,7%) - до $71,23 за баррель.

По итогам минувшей недели цена Brent опустилась на 3,9%, WTI - на 3,8%. Обе марки завершили в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2018 года.

С конца сентября нефть упала в цене примерно на 20%, даже несмотря на продление и углубление добровольных сокращений добычи нефти странами ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Участники нефтяного рынка также оценивают данные о том, что потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре снизились на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с ноября 2020 года. Консенсус-прогноз предполагал снижение на 0,1% в прошлом месяце, отмечает Trading Economics. В октябре они опустились на 0,2%.

"В начале этой недели рост цен несколько ограничен за счет опасений по поводу спроса в Китае", - написал Йип Джун Рон из IG Asia Pte.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на две и составило 503 единицы. Число газовых установок тем временем увеличилось на три, до 119, самого высокого уровня с сентября.