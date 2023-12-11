ПМХ получил согласие держателей евробондов-2025 на досрочное погашение в декабре

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ) получил согласие держателей долларовых еврооблигаций-2025 на досрочное погашение долговых бумаг в декабре, сообщила компания.

Владельцы евробондов согласовали погашение еврооблигаций 21 декабря по номинальной стоимости, одновременно инвесторам будет выплачен накопленный купонный доход, говорится в сообщении.

Предложение о досрочном погашении получило поддержку держателей более 75% от находящегося в обращении объема евробондов компании. Голосование по этому вопросу завершилось 8 декабря.

Ранее ПМХ сообщал, что выплаты будут распределены между держателями, владеющими евробондами по состоянию на 14 декабря.

Инвесторы, владеющие бумагами через НРД и другие российские депозитарии, получат свои выплаты в рублях по курсу ЦБ РФ на дату досрочного погашения. Владельцы евробондов с правами в иностранных депозитариях, подавшие в компанию заявление о желании получить прямые платежи не позднее, чем за два рабочих дня до даты погашения, смогут получить рублевые выплаты на спецсчета в российских кредитных организациях. Средства для держателей, не владеющих евробондами через российские депозитарии и не подавших заявление на получение прямых выплат, будут зачислены компанией на рублевые спецсчета типа "С", использование денег с которых ограничено российским законодательством.

ПМХ разместил 5-летние еврооблигации на $350 млн в сентябре 2020 года, эмитентом является IMH Capital D.A.C. Заемщиком по долговым бумагам выступает ПАО "Кокс" , входящее в ПМХ. В июне этого года компания получила согласие держателей еврооблигаций на продажу угольной шахты им. Тихова и вывод ее из состава гарантов по евробондам. Намерение направить вырученные за актив средства на погашение долга – один из аргументов, выдвигаемых ПМХ в пользу досрочного погашения евробондов.

Сделку по продаже шахты группе ММК "Кокс" закрыл в июле. Условия сделки участники не раскрывали, при этом ранее ПМХ в сообщении для держателей евробондов отмечал, что рассчитывает получить за шахту не менее 22 млрд рублей.