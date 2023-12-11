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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Цены на дизтопливо на АЗС Москвы активно растут почти месяц

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Средняя цена дизельного топлива на заправках столицы за неделю выросла на 25 копеек; активное повышение стоимости продолжается четвертую неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

На понедельник средневзвешенная стоимость ДТ в столице составляет 62,57 руб./л. Рост на предыдущей неделе обусловлен повышением на заправках ЛУКОЙЛа (на 40 коп., до 62,88 руб./л), ТК "ЭКА" (на 40 коп., до 63,16), "Роснефти" (на 40 коп., до 62,38 руб./л). В то же время на заправках "Транс-АЗС" и Teboil дизтопливо подешевело на 19 коп. и 1 коп. соответственно – до 62,60 руб./л и 62,08 руб./л соответственно.

Розничные цены на бензин, в свою очередь, по итогам прошлой недели практически не изменились: стоимость Аи-92 сохранилась на уровне 50,32 руб./л, Аи-95 символически подешевел на копейку до 55,81 руб./л.

Москва
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