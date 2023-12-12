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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

"Пилот" по зарядной инфраструктуре для электрокаров в РФ расширен на 67 регионов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Еще 26 российских регионов с 2024 года присоединятся к пилотному проекту по созданию в стране зарядной инфраструктуры для электротранспорта, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новыми участниками проекта станут Адыгея, Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Якутия, Забайкальский и Камчатский края, а также Амурская, Белгородская, Брянская, Иркутская, Калужская, Кировская, Магаданская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Тамбовская и Томская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Таким образом, общее число регионов-участников эксперимента вырастет до 67.

"Пилот" стартовал в 2022 году и уже реализуется в 41 регионе. В том числе в Татарстане, Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, а также в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Воронежской, Сахалинской, Липецкой, Ростовской и Тульской областях.

Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утвержденной кабмином "дорожной картой" по развитию производства и использования электромобилей. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых отечественных электромобилей в общем объеме производства транспорта достигнет не менее 10%. Кроме того, к этому времени в России будет запущено не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых не менее 28 тыс. – для быстрой зарядки.

Правительство РФ
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