РФ с 1 по 10 декабря снизила отгрузки зерна на экспорт почти на 20%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 10 декабря отгрузила на экспорт 973,5 тыс. тонн основных зерновых культур, что на 19,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как уточнила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт пшеницы снизился на 20% до 840,96 тыс. тонн, ячменя – почти на треть до 40,8 тыс. тонн. В то же время отгрузки кукурузы выросли на 1% до 91,8 тыс. тонн.

За этот период российское зерно отгружалось через 14 портов против 22 год назад. Среди крупных портов положительный показатель только у порта Новороссийска – 620,5 тыс. тонн (на 10,6% больше). Остальные перевалку снизили. Среди небольших портов, работающих с судами типа "река-море", резко нарастил отгрузки порт Оля (Астраханская область) – до 17,3 тыс. тонн с 4 тыс. тонн год назад.

По словам Тюриной, основным покупателем российской пшеницы в первую декаду декабря стала Турция – 129,4 тыс. тонн против 117,2 тыс. тонн год назад. Пакистан стал вторым, но отгрузки в эту страну сократились до 107,7 тыс. тонн со 197,9 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. На третье место вышла Мексика, куда отправлено 98,4 тыс. тонн. Год назад в это время Мексика российскую пшеницу не закупала.

В число новых покупателей за этот период также вошли Ливия (71,5 тыс. тонн), Индонезия (65,7 тыс. тонн), Нигерия (50 тыс. тонн), Марокко (31 тыс. тонн) и ряд других стран.

Всего в первой декаде декабря российская пшеница отгружалась в 15 стран против 28 год назад. Число компаний-экспортеров сократилось до 12 с 40 соответственно.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что цены за 10 дней декабря выросли больше всего на американскую пшеницу – на 5,3% до $276 за тонну. Цены на российскую (FOB Новороссийск) и французскую пшеницу сравнялись и составили $250 за тонну, но темпы роста были разными – у российской 3,7%, у французской – 1,2%. Таким образом, дисконт в ценах, который на 1 декабря составлял $6 за тонну, исчез.

Цены производителей пшеницы (4 класс, EXW с НДС) выросли незначительно – до 11 650 рублей за тонну с 11 600 рублей на 1 декабря.