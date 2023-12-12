Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

РФ с 1 по 10 декабря снизила отгрузки зерна на экспорт почти на 20%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 10 декабря отгрузила на экспорт 973,5 тыс. тонн основных зерновых культур, что на 19,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как уточнила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт пшеницы снизился на 20% до 840,96 тыс. тонн, ячменя – почти на треть до 40,8 тыс. тонн. В то же время отгрузки кукурузы выросли на 1% до 91,8 тыс. тонн.

За этот период российское зерно отгружалось через 14 портов против 22 год назад. Среди крупных портов положительный показатель только у порта Новороссийска – 620,5 тыс. тонн (на 10,6% больше). Остальные перевалку снизили. Среди небольших портов, работающих с судами типа "река-море", резко нарастил отгрузки порт Оля (Астраханская область) – до 17,3 тыс. тонн с 4 тыс. тонн год назад.

По словам Тюриной, основным покупателем российской пшеницы в первую декаду декабря стала Турция – 129,4 тыс. тонн против 117,2 тыс. тонн год назад. Пакистан стал вторым, но отгрузки в эту страну сократились до 107,7 тыс. тонн со 197,9 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. На третье место вышла Мексика, куда отправлено 98,4 тыс. тонн. Год назад в это время Мексика российскую пшеницу не закупала.

В число новых покупателей за этот период также вошли Ливия (71,5 тыс. тонн), Индонезия (65,7 тыс. тонн), Нигерия (50 тыс. тонн), Марокко (31 тыс. тонн) и ряд других стран.

Всего в первой декаде декабря российская пшеница отгружалась в 15 стран против 28 год назад. Число компаний-экспортеров сократилось до 12 с 40 соответственно.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что цены за 10 дней декабря выросли больше всего на американскую пшеницу – на 5,3% до $276 за тонну. Цены на российскую (FOB Новороссийск) и французскую пшеницу сравнялись и составили $250 за тонну, но темпы роста были разными – у российской 3,7%, у французской – 1,2%. Таким образом, дисконт в ценах, который на 1 декабря составлял $6 за тонну, исчез.

Цены производителей пшеницы (4 класс, EXW с НДС) выросли незначительно – до 11 650 рублей за тонну с 11 600 рублей на 1 декабря.

Российский зерновой союз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Lamoda открыла первые офлайн-магазины в Москве

Lamoda открыла первые офлайн-магазины в Москве

Бывший завод Volvo в Калуге 14 декабря запустит производство

Бывший завод Volvo в Калуге 14 декабря запустит производство

Минсельхоз предложил с 23 января ввести квоты на импорт "недружественных" семян

ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

ЦБ определил порядок взаимодействия участников финрынка при обмене заблокированными активами

Потребление энергомощности в России вновь обновило исторический максимум

Аналитики предсказали рецессию в еврозоне по итогам IV квартала

Аналитики предсказали рецессию в еврозоне по итогам IV квартала

Новак 11 декабря снова обсудит с нефтяниками внутренние цены на бензин

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });