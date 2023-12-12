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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Минсельхоз РФ не исключает новых ограничений импорта плодов и ягод

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не исключает усиления мер регулирования импорта плодов и ягод по мере насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией.

"Что касается защитных мер. Регулировать рынок и закрываться от внешних поставок мы можем только в тот момент, когда полностью уверены в обеспечении собственного потребления собственным производством. Это немаловажный фактор. Конечно, дальнейшее наращивание объема производства для нас является критически важным", - сказал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин во вторник на круглом столе в Совете Федерации.

При этом он напомнил, что сейчас до 31 декабря 2024 года действует запрет на поставки сельхозпродукции, в том числе плодов и ягод, из недружественных стран.

В этом году продовольственное эмбарго, действующее с августа 2014 года, было продлено до конца 2024 года.

"Регулирующие меры в этом смысле уже приняты. Понятно, что с учетом наращивания объемов производства мы и дальше будем смотреть на то, как этот вопрос можно регулировать. Уверен, что какие-то дополнительные меры будут приниматься", - сказал замминистра.

Как сообщил Разин, в прошлом году РФ "перешагнула 47% самообеспеченности по плодам и ягодам, в этом году также планируем прирасти". "С учетом перспективы развития мы понимаем, что нам нужно дополнительно к уже имеющимся объемам заложить еще порядка 52 тыс. га новых многолетних насаждений, это позволит общий сбор плодов и ягод увеличить до 2,2 млн тонн", - заявил он.

За последние пять лет в РФ было заложено 78 тыс. га новых садов и питомников.

Индикатор самообеспечения доктрины продовольственной безопасности по фруктам и ягодам составляет 60%.

В 2022 году сбору плодов и ягод составил 1,7 млн тонн, что на 20% больше, чем в 2021 году.

Минсельхоз РФ
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