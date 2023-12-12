Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2023 г. на 40 тыс. б/с

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 101 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство понизило свой прогноз, озвученный в ноябре, на 40 тыс. б/с. Оценка спроса на нефть в 2022 году была снижена на 10 тыс. б/с, до 99,15 млн б/с.

Таким образом, Минэнерго США ожидает, что мировое потребление нефти и ЖУВ в 2023 году увеличится на 1,85 млн б/с относительно прошлого года, что на 30 тыс. б/с меньше прогноза, данного в прошлом месяце.

Прогноз потребления нефти и ЖУВ в мире в 2024 году понижен на 100 тыс. б/с, до 102,34 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что рост спроса на нефть в следующем году составит 1,34 млн б/с.

Прогноз октября предполагал данный показатель на уровне 1,4 млн б/с.