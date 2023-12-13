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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Нефть Brent подешевела до $73 за баррель

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться в среду после падения до минимумов с 27 июня по итогам предыдущей сессии.

Давление на рынок оказывают опасения ослабления спроса на энергоресурсы при сигналах роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, отмечает Market Watch.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени составляет $73,09 за баррель, что на $0,15 (0,2%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Во вторник цена этих контрактов упала на $2,79 (3,7%), до $73,24 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,14 (0,2%), до $68,47 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $2,71 (3,8%), до $68,61 за баррель.

Рынок негативно воспринял данные о динамике потребительских цен в США за ноябрь, опубликованные накануне. Инфляция в Штатах в прошлом месяце замедлилась до 3,1% в годовом выражении с 3,2% месяцем ранее, в то время как базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, осталась на уровне 4%.

Устойчивость базовой инфляции уменьшает вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в первом квартале 2024 года, и это вновь поднимает вопрос о возможности рецессии в экономике США из-за ограничительной политики ЦБ, отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

нефть
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