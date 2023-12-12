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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Инфляция в США в ноябре замедлилась до минимума за пять месяцев

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре выросли на 3,1% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 3,2% в октябре. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предполагал ослабление инфляции до 3,1%.

Ноябрьская инфляция была минимальной за пять месяцев.

Темпы снижения цен на энергоносители ускорились до 5,4% с 4,5% в октябре. В том числе, бензин подешевел на 8,9%.

Стоимость продуктов питания в ноябре увеличилась на 2,9% (+3,3% месяцем ранее), одежда подорожала на 1,1% (+2,6% месяцем ранее).

Цены на новые автомобили выросли на 1,3%, на подержанные – снизились на 3,8%. Повышение стоимости транспортных услуг в ноябре ускорилось до 10,1% с 9,2% в октябре.

Индекс CPI в ноябре увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца после нулевого изменения в октябре. Эксперты ожидали, что показатель не изменится и в ноябре.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% в помесячном и на 4% в годовом выражении, что совпало с прогнозами рынка в обоих случаях. В октябре повышение составило 0,2% и 4% соответственно.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

США
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