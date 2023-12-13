"Объединенная вагонная компания" сменила владельца

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Банк непрофильных активов "Траст" продал принадлежащий ему пакет акций ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) профильному инвестору. Об этом рассказал в интервью РБК предправления кредитной организации Александр Соколов.

По его словам, это была прямая продажа без объявления торгов, которые обычно проводит "Траст" при реализации активов.

"Мы также вышли из ОВК, как и планировали, до конца года. Сделка – прямая. Продали права требования по кредитам и наш пакет акций 93,6%, который был сформирован в результате допэмиссии. Сделка закрыта, деньги пришли. Детали раскрывать не буду. Одновременно с подготовкой к продаже мы провели финансовое оздоровление через конвертацию части долга в капитал. Сейчас у компании приемлемый уровень кредитной нагрузки, процесс оздоровления завершен. Права требования к дефолтному "ОВК Финанс" оставим за собой", - рассказал Соколов.

Он объяснил нежелание называть покупателя ОВК соображениями "важности этой сделки для государства".

"Это системообразующее предприятие в вагоностроении, ОВК на сегодня занимает более 80% рынка в сегменте инновационного вагоностроения. Объективно для страны это стратегический актив, продажа которого идет несколько по другой траектории, нежели чем других активов, которые "Траст" реализует на открытых торгах. Скажу только, что инвестор профильный", - отметил Соколов.

"Траст" вошел в состав акционеров ОВК летом 2019 года – бумаги были переданы по отступному в счет задолженности "Открытие Холдинг" перед банком. В дальнейшем "Траст" наращивал долю в компании.

В сентябре ОВК сообщила о проведении допэмиссии акций на 12,5 млрд рублей. Одна из целей – снижение долговой нагрузки компании. На 30 июня 2023 года финансовый долг холдинга составлял 71,7 млрд рублей, согласно отчетности по МСФО. Размещение выкупил "Траст", в результате доля банка в капитале ОВК стала контрольной (93,6%). По последним раскрывавшимся данным, доля "Траста" до допэмиссии составляла 27,76%. Осенью ОВК также сменила гендиректора: вместо экс-зампреда ВТБ Дмитрия Олюнина руководителем компании стал Сергей Лимаренко, работавший в холдинге на должности замгендиректора по финансам. Одной из задач Лимаренко стала подготовка компании к продаже.