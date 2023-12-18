Владелец оператора сети дата-центров "Селектел" передал менеджменту 3,7% долей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Владелец ООО "Селектел" (оператора сети дата-центров бренд Selectel) - LVL1 Management Ltd - передал менеджменту оператора 3,735% долей в нем, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

"Selectel внедрил программу мотивации, в рамках которой ключевые сотрудники получили доли в компании", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

По данным ЕГРЮЛ, совладельцами компании стали 17 менеджеров, крупнейшую долю получил генеральный директор ООО "Селектел" Олег Любимов (2,56%). Доли были переданы 15 декабря.

ООО "Селектел" - независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России - создано в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили (является контролирующим бенефициаром). Материнская компания - LVL1 Management, зарегистрированная в ОАЭ.

Selectel предоставляет облачные сервисы на базе шести своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также двух партнерских дата-центров в Новосибирске и Ташкенте.

Ранее сообщалось, что оператор рассматривает возможность выхода на биржу. В августе владельцы перенесли материнскую компанию с Кипра в ОАЭ. Тогда в пресс-службе "Селектела" говорили "Интерфаксу", что переход на территорию дружественной страны реализован в рамках подготовки к возможному IPO.

Сейчас идет процесс преобразования компании из ООО в АО, уставный капитал будущего АО будет составлять 125 млн рублей и состоять из 500 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая. В ноябре Банк России зарегистрировал выпуск акций компании.