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Регистрацию внебиржевых сделок предложили распространить на нефтегазохимию и цемент

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила расширить перечень товаров, внебиржевые договоры по которым подлежат регистрации, за счет включения в него продуктов нефтегазохимии и цемента при объеме сделки от 20 тонн.

Проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован ФАС на regulation.gov.ru. В случае принятия проекта постановления он будет действовать с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2029 года.

Проект постановления также предполагает снижение до 1 тонны объема сделки, при превышении которого необходимо регистрировать внебиржевые договоры с нефтепродуктами. По мнению ФАС, приведенному в сообщении ведомства, это позволит сформировать отсутствующие в настоящее время ценовые индикаторы в сегменте мелкооптовой торговли нефтепродуктами.

Среди продуктов нефтегазохимии требование о регистрации внебиржевых сделок предлагается распространить на ортоксилол нефтяной, толуол нефтяной, стирол, фенол синтетический технический, бензол, полиэтилентерефталат, прямогонный бензин, твердый и жидкий нефтяной парафин, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"Расширение перечня товаров поможет сформировать по ним ценовые индикаторы, которые, в свою очередь, будут способствовать формированию рыночных контрактных отношений и развитию рыночного ценообразования, позволят предотвращать спекуляцию на товарных рынках", - полагают в ФАС.

ФАС также предлагает расширить перечень предоставляемых на биржу сведений – в него войдут данные о стоимости транспортировки товара, размер страховой премии, сведения об особенностях таможенного декларирования, о применении формульного ценообразования и др.

ФАС
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