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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

ЦБ Бразилии снизил базовую ставку до минимума с марта 2022 года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Центральный банк Бразилии снизил базовую процентную ставку SELIC на 50 базисных пунктов - до 11,75% годовых.

Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Бразильский ЦБ уменьшил ставку по итогам четвертого заседания подряд. Сейчас она находится на минимальной отметке с марта 2022 года.

Банк в своем сообщении подчеркнул "необходимость продолжения сдерживающей денежно-кредитной политики" до стабилизации потребительских цен. Таким образом, он дал понять, что предпримет дальнейшее сокращение базовой ставки на следующем заседании в январе.

Темпы роста потребительских цен в Бразилии в ноябре замедлились до 4,7% в годовом выражении с 4,8% в предыдущий месяц.

Бразилия
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