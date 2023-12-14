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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 13:21

JPMorgan ухудшил рекомендацию и прогноз цены для акций BP

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Аналитики JPMorgan ухудшили рекомендацию для акций BP Plc до "ниже рынка" с "нейтрального уровня", а также понизили прогнозную цену на 11% - до 550 пенсов.

В ходе торгов в четверг котировки бумаг британского нефтепроизводителя растут на 1,6% - до 467,2 пенса. За последние три месяца они упали почти на 11%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 увеличился на 0,4%.

Эксперты JPMorgan называют более предпочтительными акции других европейских представителей энергетической отрасли Shell, TotalEnergies и Eni.

JPMorgan
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