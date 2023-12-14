Жилищное строительство в РФ в ноябре выросло на 29% г/г

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Объем жилищного строительства в России в ноябре 2023 года составил 7 млн 20,9 тыс. кв. м, что на 28,9% больше, чем в ноябре 2022 года, говорится в опубликованных в четверг материалах Росстата.

За январь-ноябрь 2023 года объем жилищного строительства в стране составил 93 млн 219,2 тыс. кв. м (нулевой прирост к аналогичному периоду 2022 года).

Как сообщалось, в октябре в РФ ввели 6 млн 468 тыс. кв. м жилья, что на 25,5% меньше, чем в октябре 2022 года, в сентябре построили 9 млн 539 тыс. кв. м (рост на 0,9%), в августе – 10 млн 187,4 тыс. кв. м (рост на 12,3% в годовом выражении), в июле – 7 млн 883,5 тыс. кв. м (снижение на 1,6%), в июне – 8 млн 884,5 тыс. кв. м (рост на 9,1%), в мае – 7 млн 181, 9 тыс. кв. м (рост на 4,5%), в апреле – 7 млн 128,4 тыс. кв. м (снижение на 14,3%), в марте – 8 млн 638,1 тыс. кв. м (снижение на 3,5%), в феврале 2023 года – 8 млн 276,8 тыс. кв. м жилья (падение на 17,2%), в январе – 12 млн 010,8 тыс. кв. м (рост на 16,1%).

По итогам 2022 года были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 102 млн 712,7 тыс. кв. м жилья (рост на 11% к 2021 году) после 92,6 млн кв. м (предыдущий рекорд) в 2021 году (рост к 2020 году тогда составил 12,7%).