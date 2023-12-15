ЦБ РФ не рассматривает диверсификацию золотовалютных резервов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Действующая структура золотовалютных резервов отвечает текущим задачам, диверсифицировать ее Банк России пока не планирует, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Что касается диверсификации золотовалютных резервов, мы сейчас это не рассматриваем как варианты. Нам кажется, что та структура золотовалютных резервов (которая есть сейчас - ИФ) она позволяет решать те задачи, для которых эти золотовалютные резервы создаются. Прежде всего, для купирования рисков финансовой стабильности, если они возникнут. Это связано с тем, что интервенции, например, в юанях, если они потребуются, они осуществимы, потому что сейчас уже экономика перестроилась и у нее есть спрос не столько на доллары и евро, сколько на юани как иностранную валюту. Поэтому наши операции, для которых предназначаются золотовалютные резервы, мы можем осуществлять в этой валюте", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором было принято решение повысить ключевую ставку до 16% годовых.

Также, отвечая на вопрос о рисках сохранности резервов в юанях, Набиуллина отметила, что колебания курсов и изменение процентных ставок происходит по многим резервным валютам. "Когда у нас была в ЗВР доля доллара и евро определенная, у нас тоже происходили эти переоценки валюты, нереализованные убытки могут возникать", - сказала глава Банка России.

"Не видим никаких рисков здесь сохранности валюты. Краткосрочные колебания возможны. Но и у нас, несмотря на все, золотовалютные резервы остаются диверсифицированными, пусть в меньшей степени, значительная доля золота - а кстати золото подорожало - и мы это учитываем", - пояснила также она.