Рынок акций РФ в пятницу превысил 3030 п. по индексу МосБиржи на ослаблении рубля

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу смог подрасти на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 п.п. и улучшения прогнозов регулятора; индекс МосБиржи превысил 3030 пунктов после утреннего провала ниже 2960 пунктов на отсечке дивидендов в акциях "ЛУКОЙЛа". Лидировали в росте бумаги "Магнита" и финансовых компаний на фоне ослабления рубля; выросли на дебютных торгах после IPO акции Совкомбанка (+8,7% к цене размещения).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3033,89 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1060,64 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 4%.

Доллар к 18:50 поднялся до 90,08 рубля (+0,21 рубля), днем курс падал до 89,43 руб./$1.

За неделю индекс МосБиржи просел на 1,5%, индекс РТС вырос на 0,6% на фоне снижения доллара на 1,82 рубля.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 16% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков.

Банк России отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким, по итогам 2023 года инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре.

Подорожали в пятницу акции "Магнита" (+4%), Сбербанка (+3,5% и +3,6% "префы"), "Роснефти" (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (+3,1% и +3,9% "префы"), "Московской биржи" (+2,5%), ВТБ (+2,3%), "НЛМК" (+2,2%), расписки OZON (+1,9%), бумаги "Аэрофлота" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,8%), "Норникеля" (+1,7%), "Полюса" (+1,7%), "Северстали" (+1,6%), "Татнефти" (+1,5%), "Газпрома" (+1,3%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,3%), акции "Русала" (+0,2%).

Акции "ЛУКОЙЛа" упали до 6550 рублей (-5,3%), выплаты за 9 месяцев составят 447 рублей на бумагу.

Также подешевели акции Polymetal (-1,5%), "МТС" (-0,2%).

В пятницу на Мосбирже стартовали вторичные торги акциями Совкомбанка, цена которых на дневной сессии составила 12,505 рубля - на 8,7% выше цены IPO (11,5 рубля). Объем торгов превысил 3,084 млрд рублей.

Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка была переподписана более чем в 10 раз, заявил первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский в интервью телеканалу "Россия 24".

Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета), всего был размещен 1 млрд акций номиналом 0,1 рубля. Физические лица выкупили около 65% размещенных в рамках IPO акций, институциональные инвесторы - порядка 35%, сообщил банк. Всего было подано более 140 тыс. заявок, которые принимались с 1 по 14 декабря. В рамках IPO Совкомбанк размещал только акции допэмиссии (cash-in), все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.

Оценки аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в пятницу увеличил волатильность в свете улучшения внешней конъюнктуры и новостей от ЦБ РФ. Индекс МосБиржи утром упал, а к концу основных торгов вышел в "плюс", закрепившись выше круглой отметки 3000 пунктов за счет ослабления рубля.

Откат индекса ниже 3000 пунктов носил во многом техническую природу - от дивидендов очистились акции "ЛУКОЙЛа", вес которых в индексе МосБиржи велик (15,2% на закрытие торгов 15 декабря - ИФ).

Повышение ЦБ РФ ключевой ставки на 100 б.п. в целом негативно для акций. Но, с другой стороны, не реализовался более жесткий сценарий, поэтому реакция рынка на шаг регулятора в повышении ставки оказалась скорее благоприятной, считает эксперт.

Внешний фон был в целом позитивным. Котировки Brent постепенно продвигаются к $80 за баррель. Объем промпроизводства КНР в ноябре в годовом выражении вырос на 6,6%, что заметно выше прогнозов аналитиков (5,6%). В начале будущей недели индекс МосБиржи может двинуться в направлении 3100 пунктов. Прогноз на 18 декабря - 2985-3100 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рубль упал после повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Изначально рубль отреагировал укреплением на повышение ключевой ставки ЦБ РФ, особенно в контексте пауз в повышении процентных ставок со стороны ФРС США и ЕЦБ. Однако глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что регулятор близок к "завершению цикла повышения ставки". После этого заявления курс рубля быстро пошел вниз, а рынок акций развернулся к росту.

Среди лидеров повышения в пятницу оказались акции "Новороссийского морского торгового порта" (+7,4%), скорее всего, на фоне сообщений о рекордном росте товарооборота между Россией и Китаем. Лидерами понижения оказались акции "ЛУКОЙЛа" после отсечки дивидендов, отмечает аналитик.

"Ожидаем, что в понедельник индекс МосБиржи может двигаться в коридоре 3000-3100 пунктов. Пара USD/RUB может провести торги в интервале 89-91 руб./$1", - считает Мильчакова.

Как отмечает портфельный управляющий компании "РСХБ Управление активами" Александр Власенко, прошедшая неделя на российском рынке акций закрылась разнонаправленно.

Решение ФРС США оставить ставку без изменений, а также прогноз о том, что в следующем году будет два или три ее понижения, воодушевило рынки. Нефть Brent отскочила от минимумов в районе $72,3 за баррель и к концу недели торговалась уже около $76 за баррель, остановив коррекцию на российском рынке акций.

Решение ЦБ РФ повысить ставку на 100 б.п. оказало на российский рынок позитивное влияние. Вероятно, участники рынка готовились к более жесткому решению ЦБ. На будущей неделе рост акций может продолжиться. Наметившаяся тенденция к ослаблению рубля и рост нефти будут поддерживать акции российских экспортеров нефтегазового сектора, считает Власенко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в течение недели российский рынок пытался восстановить позиции, но не находил значимых драйверов для развития повышения в условия ожиданий более высоких процентных ставок в стране и сдержанной дивидендной доходности основных эмитентов. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина также не принесла акциям значимых драйверов движения.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо повысил процентную ставку с 15% до 16% и заявил, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее стабилизация вблизи 4% годовых предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Большинство акций в пятницу восстанавливалось без значимых фундаментальных причин, отступая от района локальных минимумов. Акционеры "Эталона" (+9,1%) утвердили редомициляцию компании с Кипра в Россию. Скачок транспортных компаний в пятницу мог быть вызван комментариями вице-премьера РФ Александра Новака о сильном росте поставок сырьевых товаров из России в Китай в 2023 году, в частности, угля, нефти и нефтепродуктов. Так, по итогам 2023 года ожидаются рекордные поставки угля в Китай из России, а экспорт нефти и нефтепродуктов в страну за 10 месяцев текущего года, по словам Новака, превысил аналогичный показатель за весь 2022 год.

Акционеры "Совкомфлота" (+3,3%, до 124,5 рубля) в понедельник примут решение по дивидендам за 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 руб. на акцию с текущей доходностью 5% и закрытием реестра 7 января. Дивидендный реестр по "НоваБев Групп" с выплатами 135 руб. на акцию (текущая доходность 2,7%) закроется 27 декабря. "Детский мир" (-0,9%, до 60,1 рубля) накануне завершил публичную оферту о приобретении акций по цене 71,5 руб.

Западные фондовые площадки в пятницу перешли к консолидации у локальных максимумов после смягчения позиций ключевых центральных банков на заключительных заседаниях текущего года. На следующей неделе риски для акций США и Европы будут исходить главным образом со стороны их локальной перекупленности. Индекс МосБиржи по итогам недели удержал отметку 3000 пунктов, что можно назвать умеренно оптимистичным сигналом, указывающим на возможность коррекции как минимум в район 3125 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Инвесторы могут пытаться выкупить российские акции у локальных минимумов, но процентные ставки в стране растут, что в целом неблагоприятная новость для рынка в среднесрочной перспективе. На следующей неделе важным корпоративным событием станет заседание совета директоров "Газпрома" 19 декабря, на котором не исключают объявления о дивидендах, отмечает Кожухова.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia поднялся на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индекс FTSE просел на 0,8%, DAX и CAC 40 прибавили 0,01-0,4%) и в США (индексы к 18:50 изменились на 0,01-0,7%).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре. Повышение розничных продаж, однако, не оправдало прогнозов рынка.

Объем промпроизводства в КНР в ноябре увеличился на максимальные с февраля 2022 года 6,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 5,6% с октябрьских 4,6%.

Розничные продажи в КНР в ноябре увеличились на 10,1% в годовом выражении при прогнозах роста на 12,5% с октябрьских +7,6%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам 11-го месяца подряд, в ноябре оно было максимальным с мая. Безработица в Китае в ноябре осталась на уровне 5%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу влил в финансовую систему 1,45 трлн юаней ($204 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

С учетом того, что в декабре истекает срок погашения кредитов на 650 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 800 млрд юаней, отмечает Trading Economics.

Внимание трейдеров теперь направлено на заседание Банка Японии, которое пройдет на следующей неделе. Рынок ждет от японского ЦБ сигналов о том, когда он может отказаться от политики отрицательных процентных ставок, отмечает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены скорректировались вниз после дневного роста, тем не менее рынок завершает в "плюсе" первую неделю из последних восьми.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $75,98 за баррель (-0,8% и +3,2% накануне), январская цена WTI - $70,98 за баррель (-0,8% и +3% в четверг).

Поддержку нефтяному рынку накануне оказало существенное ослабление доллара США на ожиданиях резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем году. Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Сигналы от ФРС привели к повышению аппетита к риску на мировых рынках, и трейдеры практически проигнорировали понижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть в 2023 году, отмечает Market Watch.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции "Саратовэнерго" (+14,2%), расписки "Эталона" (+9,1%), бумаги ПАО "Таттелеком" (+7,9%), МКФ "Красный Октябрь" (+7,5% и +7,1% "префы"), ПАО "Яковлев" (+7,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (+7,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+6,9%).

Снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-3,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (-3,3%), ПАО "Европейская электротехника" (-2%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск )" (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,54 млрд рублей (из них 20,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,87 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,28 млрд рублей на акции "Яндекса").