Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,8%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил подъем по большинству blue chips на фоне улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (нефть Brent утром превысила $77 за баррель) и ослабления рубля; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,4-0,8%, причем второй превысил 3050 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3056,85 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1065,44 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 1,8%.

Доллар подрос до 90,38 рубля (+0,11 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%), "Татнефти" (+1,3%), "Русала" (+1,2%), расписки OZON (+1,2%), бумаги ВТБ (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "Яндекса" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), Сбербанка (+0,6% и +0,6% "префы"), "МТС" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,5%), акции "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,9% "префы"), Polymetal (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3020-3080 пунктов.

Отскок рынка акций вверх в пятницу внушает надежду на постепенное восстановление. Однако стоит понимать, что ЦБ РФ все же поднял ставку, и на данный момент нет уверенности в том, когда именно регулятор начнет ее снижать. На этом фоне стоит с осторожностью подходить к открытию новых позиций. Из отдельных акций можно отметить бумаги "Норникеля", которые еще неделю будут торговаться с дивидендами, к тому же за последние восемь дней стоимость палладия выросла на 26%.

ЦБ РФ, повысив ставку до 16% годовых, дал понять, что цикл ужесточения ДКП близок к завершению. Именно это стало триггером для сильного роста российского рынка в пятницу, считает Головинов.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, азиатские фондовые индексы в понедельник преимущественно снижаются, инвесторы опасаются, что центральный банк Японии может еще больше отойти от своей сверхмягкой политики, в то время как ключевые данные по инфляции в США, как ожидается, поддержат снижение процентных ставок ФРС.

Цены на нефть выросли утром в понедельник на фоне сокращение экспорта из России, а также нападения хуситов на корабли в Красном море, которые вызвали опасения по поводу перебоев в поставках нефти, считает эксперт.

На рынке акций РФ технический анализ показывает интересную картину: на дневном графике индекса МосБиржи проглядывается разворотная формация. После того, как котировки пробили минимумы и сделали ложный пробой нижней границы бокового диапазона последних месяцев, последовал резкий отскок от годовой линии тренда - обычно это считается признаком установления экстремума, полагает Кабаков.

Перспективы индекса МосБиржи выглядят обнадеживающими с шансами на постепенное восстановление в случае сохранения благоприятного внешнего фона. Следующие целевые уровни для индекса располагаются на отметке 3100 пунктов. Однако инвесторы остаются в напряжении, поскольку долгосрочные индикаторы, такие как 200-дневная EMA и SMA, предлагают привлекательные уровни для "медведей" и ставят под вопрос, является ли текущее движение отскоком или началом нового тренда, отмечает представитель ФГ "Финам".

В США в пятницу индексы акций выросли на 0,2-0,4%, незначительно изменился S&P 500 (-0,01%), при этом индикаторы зафиксировали рост по итогам седьмой недели подряд, чего не наблюдалось с 2017 года.

За неделю все три основных фондовых индекса США выросли примерно на 2% на фоне возросшего аппетита к рисковым активам в конце года. Этот аппетит во многом вызван результатами декабрьского заседания Федеральной резервной системы, которая теперь прогнозирует снижение ставок в 2024 году.

Рынки акций Азии

В Азии в понедельник на рынках акций преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Банк Японии подведет итоги своего очередного заседания во вторник. Ожидается, что регулятор сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику, при этом инвесторы будут ждать сигналов о возможном начале подъема процентной ставки, отмечает Trading Economics.

Краткосрочная ставка по депозитам коммерческих банков в японском ЦБ в данный момент составляет минус 0,1% годовых. Банк Японии - единственный из крупных мировых центробанков, сохраняющих ключевую ставку на отрицательном уровне.

В среду Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет, которая в ноябре была сохранена на уровне 3,45% и 4,2% соответственно. Рынок ожидает новых стимулирующих мер на фоне признаков слабого спроса в стране, пишет Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут на фоне опасений перебоев в поставках сырья через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $77,33 за баррель (+1% и -0,1% в пятницу), январская цена WTI - $72,19 за баррель (+1,1% и -0,2% в пятницу).

Администрация Суэцкого канала заявила, что "внимательно следит" за ситуацией после сообщения США о 14 сбитых в субботу ударных беспилотниках йеменских хуситов, выпущенных по торговым судам. Ряд судоходных компаний, включая A.P. Moeller- Maersk AS и Hapag-Lloyd, объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.

Красное море "является одним из важных направлений морских поставок нефти", на которое приходится порядка 10% глобальных потоков, говорит управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,3%. Обе марки завершили неделю в "плюсе" впервые с конца октября благодаря возросшим ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой в следующем году.