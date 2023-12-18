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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

"Совкомфлот" в среднесрочной перспективе ждет премиального уровня ставок на танкеры

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ставки фрахта на спотовом рынке транспортировки нефти в среднесрочной перспективе будут стабильно высокими на фоне дефицита танкерного флота, заявил на форуме "Новая экономика - от адаптации к инновациям". заместитель гендиректора - финансовый директор "Совкомфлота" Александр Вербо.

"Если говорить о среднесрочной перспективе, то мы считаем устойчивым тот уровень ставок, который видим сейчас", - сказал он.

На рынке произошло резкое увеличение спроса на тоннаж, основная причина - глобальные изменения географии и маршрутов мировой торговли, в результате чего те же объемы грузов приходится перевозить на более длинные расстояния, требуется для этого большее количество судов, пояснил он.

"Одномоментно восполнить дефицит тоннажа невозможно, требуется время. Верфи в настоящее время загружены. На горизонте 2-3 лет речь может даже идти о дальнейшем уменьшении предложения судов потому, что необходимо списывать устаревающий флот, а спрос на суда остается. Поэтому в среднесрочной перспективе с учетом сохраняющегося дефицита (флота) мы говорим о премиальном уровне ставок", - сказал он.

Топ-менеджер также напомнил, что целевой уровень ежегодных инвестиций "Совкомфлота" в пополнение флота составляет порядка $500 млн, в ремонт и поддержание действующего флота - порядка $100 млн. "В этом году мы свой план выполним", - сказал Вербо.

Вербо также отметил традиционную волатильность фрахтового рынка в текущем году. "В III квартале мы увидели ослабление (рынка), сейчас фактор сезонности отыгрался и даже превысил наши ожидания на IV квартал. Поэтому мы достаточно уверенно смотрим на результаты IV квартала", - заключил топ-менеджер.

Совкомфлот Александр Вербо
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